La Virtus conduce per lunghi tratti ma deve arrendersi alla capolista Hapoel per 74-79!

Virtus Bologna vs Hapoel Tel Aviv 74-79 (24-21, 18-15; 15-14, 17-29)

Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 2, Pajola, Niang 4, Smailagic 5, Alston 11, Hackett 3, Morgan 21, Diarra 6, Jallow 3, Diouf 11, Akele. Coach Ivanovic.

Hapoel Tel Aviv: Motley 1, Jones 10, Blakeney 6, Bryant 22, Ennis, Malcolm 7, Odiase, Micic 12, Wainright, Oturu 21, Madar, Ginat. Coach Itoudis.

La Cronaca

Virtus: Vildoza, Edwards, Jallow, Alston, Diouf

Hapoel: Micic, Bryant, Wainright, Malcolm, Oturu

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio alla Virtus Arena, l’Hapoel sfrutta la fisicità di Oturu i padroni di casa rispondono con ottime letture della difesa avversaria insinuandosi tra gli errori israeliani. Risultato sul 10 pari dopo i primi 5′ di gioco. Risposte botta su botta con Bryant che segna dai 6,75 e Morgan che dall’altra parte risponde con la stessa moneta. Il numero 30 bianconero ci prende gusto e ne mette i fila altre due provando a spostare l’inerzia verso i suoi. Gli ospiti continuano a cavalcare Oturu (11 punti nel primo quarto) e con Jones firmano nuovamente la parità dall’arco. Le V Nere chiudono comunque avanti i primi 10′ di gioco con la firma di Hackett che vale il 24-21.

Ivanovic manda in campo Diarra, il Maliano risponde con quattro punti in fila e una buona attenzione difensiva che permette ai bianconeri di firmare un parziale da 6-0, timeout Itoudis. Sa le di giri anche Niang che prima gioca un post basso di eccelsa qualità poi serve l’assist per la terza schiacciata di Diarra che vale il massimo vantaggio sul +11. Hapoel prova a rimettersi in carreggiata ma è ottima l’intensità difensiva bianconera che porta ancora ad una mezza transizione con la quale Vildoza serve Alston tutto solo dai 6,75 per il 37-25 dopo 15′ di gioco. Continua a macinare gioco la Virtus che ritocca il massimo vantaggio sul +14, dura poco però la fiammata che viene spenta dalle triple di Micic prima e Malcolm poi, timeout Ivanovic. Si inceppa l’attacco bianconero, Hapoel trova un’altro canestro da Micic e il primo tempo vede le due squadre andare negli spogliatoi sul 42-36.

Secondo Tempo

Si segna tanto in avvio di ripresa ancora una volta all’insegna dell’equilibrio tra le due compagini (5-5). Edwards non entra in partita (zero punti). Ivanovic rimette così in campo Morgan che riprende da dove aveva lasciato con la tripla del 52-43, Micic continua la sua partita in proprio trovando il canestro a centro area. La Virtus mantiene il pallino del gioco con il secondo quintetto in campo, Diarra trova due punti in appoggio ma la terna fischia un fallo in attacco che fa esplodere la Virtus Arena. I bianconeri in campo reagiscono nel modo migliore, Pajola stoppa Micic e dall’altra parte Niang schiaccia il nuovo +8 a 13:30” dalla fine. Morgan dalla lunetta fa 1/2, Bryant piazza un mini parziale da 4-0 ma è ancora il 30 virtussino a siglare l’ultimo canestro del quarto sfruttando un backdoor che vale il 57-50.

Hapoel apre l’ultimo periodo con un parziale da 6-0 aumentando l’intensità difensiva e lucrando al meglio gli errori della Virtus Bologna. A sbloccare la situazione è Vildoza che trova la conclusione dai 6,75, dall’atra parte una dormita difensiva di Edwards costa altri due punti di Bryant. Difficoltà V Nere, Blakeney si sblocca dall’arco e regala il vantaggio ai suoi dopo più di venti minuti ad inseguire. In uscita dal timeout è provvidenziale la tripla di Smailagic. A quattro minuti dalla fine arriva il primo canestro del numero tre virtussino che pareggia ancora i conti, innescato però il gioco di isolamenti ospite che li porta sul +4 a 3′ dalla fine.

Non gira l’attacco di Pajola e compagni che subiscono il 2/2 di Oturu dalla lunetta. Timeout Ivanovic sul 67-73 a 2:33” dalla fine. Diouf non molla e riporta i suoi a -5 prima e poi stoppa Bryant in penetrazione lasciando 5” all’attacco ospite. E’ proprio il numero 3 ospite però a mettere la pietra tombale con due punti che non tolgono le ultime speranze alla Virtus. Si chiude sul 74-79 alla Virtus Arena, Hapoel è la prima avversaria a passare sul campo delle V Nere in Eurolega.

