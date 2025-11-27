Virtus Bologna – Hapoel Tel Aviv: nuove manifestazioni Pro Pal minacciano la gara di Eurolega

Archiviata, per modo di dire, la situazione legata alla manifestazione Pro Pal terminata in guerriglia in occasione di Virtus Bologna – Maccabi Tel-Aviv, suonano nuove sirene per la sfida in programma venerdì 12 dicembre tra V Nere e Hapoel Tel-Aviv.

La chiamata di Giovani Palestinesi

Convocata un’assemblea mercoledì alle 19 in Via Zamboni preceduta dalla seguente comunicazione: «L’assemblea avrà l’obiettivo di organizzarci contro il sionismo della nostra città. Come abbiamo detto no alla partita contro il Maccabi allo stesso modo diciamo no al match con Hapoel Tel-Aviv. E’ vergognoso che le nostre istituzioni decidano di accogliere rappresentanti dello stato genocida».

La situazione sembra quindi pronta a ripetersi, con l’unica ma sostanziale differenza legata al campo di gioco. La gara non si giocherà infatti al PalaDozza ma nell’impianto in Fiera, dove la gestione dell’ordine pubblico dovrebbe essere più semplice.

Dal Viminale

Gli atti di guerriglia sostiene il Ministro Piantedosi sono «causa di una minoranza rumorosa fatta di gruppi antagonisti che ce l’hanno con tutto e tutti». Secondo Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, le guerriglie sono opera di «professionisti del disordine che strumentalizzano i temi più divisivi del dibattito pubblico per creare azioni violente. Poco importa l’occasione, molto quella di fare danni».

La gara tra le due compagini di Eurolega è al momento fissata per il 12 dicembre alle ore 20:30, da ora bisognerà capire quali saranno le decisioni delle istituzioni riguardo al normale svolgimento del match o meno. Quel che sembra essere certo è il dissenso delle organizzazioni Pro Pal rispetto alla presenza di compagini Israeliane sui campi cittadini.

