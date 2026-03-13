Il Punto Virtus a due giorni dalla sfida con Milano, da Vildoza alla scelta di Diouf

La Virtus Bologna si prepara ad ospitare l’Olimpia Milano nel big match LBA che andrà in scena questa domenica alle ore 20. Una gara attesa ma che presenterà non poche difficoltà in casa virtussina. Le problematiche principali sono legate agli infortuni e l’emergenza totale in cabina di regia. Proprio nei confronti dell’Olimpia è arrivato però in settimana un segnale importante legato alla permanenza in terra felsinea di Momo Diouf.

La situazione infortuni

Con Alessandro Pajola e Daniel Hackett fermi ai box coach Ivanovic si è ritrovato a dover gestire una cabina di regia composta dal solo Luca Vildoza per diverse settimane. Il tanto utilizzo forzato del giocatore argentino lo ha però portato ad uno stop durante la gara contro il Partizan, quando ha lasciato anzi tempo il campo per via di un problema muscolare al flessore della gamba sinistra.

Oggi Vildoza verrà sottoposto agli esami specifici per capire l’entità effettiva dell’infortunio e avere delle tempistiche di recupero sulle quali lavorare. A meno di “miracoli” l’ex Baskonia salterà quindi la sfida di questa domenica contro Milano e potrebbe andare incontro ad uno stop anche più lungo.

Intanto sembra avvicinarsi il rientro di Daniel Hackett che potrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana mentre sono più lunghi i tempi relativi al ritorno in campo di capitan Pajola. Al momento Ivanovic dispone quindi del solo Baiocchi come playmaker di ruolo. Il fresco campione della Next-Gen potrebbe quindi trovare minuti importanti in una gara così delicata che gli darebbero sicuramente una forte impronta nel suo percorso di crescita.

La gestione in cabina di regia

Coach Ivanovic dovrà quindi affidarsi al duo Morgan – Edwards tra guardia e playmaker con Baiocchi e Accorsi pronti a dargli fiato dalla panchina. Nell’emergenza più assoluta si presenta una grande occasione di crescita per i ragazzi del settore giovanile virtussino, giovani ai quali Ivanovic ha già dimostrato di voler dare opportunità concrete di gioco.

Il lato negativo rimane però quello di dover caricare il duo di americani di minuti fuori dal loro ruolo abituale, situazione che porta spesso ad una cattiva gestione dei possessi nei momenti caldi della gara. Contro Milano il coach felsineo dovrà trovare le giuste mosse per mascherare il più possibile queste problematiche.

Momo Diouf sceglie la Virtus Bologna

Nonostante i corteggiamenti di Barcellona e Olimpia Milano il lungo azzurro avrebbe scelto definitivamente la via della permanenza. Diouf ha avuto in Virtus l’opportunità di crescere e diventare un giocatore da Eurolega, cosa che il numero 35 non ha mai nascosto, anzi ne ha sempre dimostrato grande riconoscenza. Questa confermata con la scelta di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno fino al 2027.

Al momento mancherebbe solo l’ufficialità ma il segnale in casa Virtus Bologna è forte, anche nei confronti della rivale meneghina che avrebbe gradito strappare un italiano di così alto livello dal roster felsineo.

