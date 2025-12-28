Tegola Virtus: Edwards rischia due settimane di stop

La partita contro l’Olympiakos aveva già lasciato diverso amaro in bocca all’ambiente Virtus per un finale che non ha certo sorriso nel risultato e nella gestione arbitrale, ma ora si fa ancora più amaro per l’infortunio di Carsen Edwards. Il numero 3 bianconero ha subito una giocata fortuita da parte di Walkup, che gli ha fato trovare un piede sotto al momento dell’atterraggio da uno dei suoi tiri in corsa. Ora l’ex Bayern, che sopra quell’infortunio ha giocato diversi minuti, rischia uno stop che costerebbe diverse gare importanti.

L’infortunio di Edwards

Virtus Bologna comunica che nel corso del primo quarto della gara contro l’Olympiacos, Carsen Edwards ha riportato una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso. Il giocatore, che ha provato a concludere la partita di ieri, ha già iniziato le terapie specifiche e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Questo il comunicato rilasciato ieri dalla società.

A preoccupare è ovviamente l’interesse dei legamenti, per i quali difficilmente basterà saltare la sfida di domani contro Trieste per risolvere il problema. Carsen salterà quindi l’ultima sfida del 2025 e difficilmente giocherà le primissime del nuovo. Tra queste diverse gare delicate come la sfida interna con Milano in Eurolega (2/01) e quella con Trapani (4/01). Attenzione anche alla settimana successiva con gli impegni di Atene (Panathinaikos, 8/01) e prima ancora la sfida casalinga contro lo Zalgiris (6/01).

Morgan alla riscossa

L’infortunio dell’uomo di punta non potrà mai essere una bella notizia ma la Virtus Bologna ha un più che degno sostituto pronto a prendere l’eredità di primo realizzatore per le prossime gare: Matt Morgan. Il numero 30 bianconero sta giocando una grande stagione in uscita dalla panchina ma con tanti minuti a disposizione e ora ci sarà bisogni di un ulteriore passo in avanti.

La Virtus ha comunque dimostrato di poter, con un maggiore gioco di squadra, sopperire anche alla mancanza del suo bomber, come si è visto anche nella rimonta contro l’Oly. Con Edwards in campo tante attenzioni della difesa avversaria vengono concentrate su di lui, creando vantaggi per gli altri che spesso non vengono però sfruttati. Questa sarà un’occasione per il resto del gruppo di poter crescere nella presa di responsabilità anche in ottica futura. Certo è che l’augurio è di poter rivedere il 3 bianconero nuovamente in campo al più presto.

