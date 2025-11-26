Virtus Bologna – L’8 dicembre sarà “Belinight” contro Tortona

In occasione della partita contro Bertram Derthona Tortona (lunedì 8 dicembre, ore 18.30) la Virtus Olidata Bologna renderà omaggio alla straordinaria carriera di Marco Belinelli con una serata speciale: la “Belinight”. Dopo aver terminato la propria carriera sul rettangolo di gioco Marco ha iniziato un nuovo percorso come Brand Ambassador e Basketball Advisor in Virtus, portando in azienda le competenze acquisite in tutti questi anni nel mondo della pallacanestro.

La società ha deciso di celebrare l’atleta e il simbolo Belinelli. Ancora parte integrante del mondo della Vu Nera. Marco ha significato molto per la pallacanestro italiana e mondiale, ma altrettanto ha simboleggiato per la sua città e per i colori bianconeri. Iniziata la carriera in Virtus (1 Coppa Italia) e tornato dopo i grandi successi in patria e all’estero (unico italiano di sempre a vincere l’anello NBA). Il suo ritorno in Virtus – poi anche da capitano e leader dello spogliatoio – è culminato con un lungo arco di successi (2 Scudetti, 3 Supercoppe e 1 Euro Cup).

Per la serata è stata realizzata una t-shirt celebrativa in edizione limitata in collaborazione con adidas e acquistabile il giorno partita presso lo shop della Virtus Arena e – dal giorno successivo – sullo store ufficiale.

L’organizzazione

La giornata si svilupperà sin dalle ore antecedenti la partita, quindi consigliamo caldamente di arrivare con ampio anticipo alla Virtus Arena. I cancelli saranno aperti dalle 17.00. Orario in cui si potrà assistere nel playground della mall commerciale alla partita celebrativa organizzata dal settore giovanile, per ricordare il percorso fatto da Beli prima di approdare in prima squadra.

Al termine del match – alle 17.45, sempre nella mall – ci sarà il Meet&Greet con Belinelli.

Alle 18.15, durante il prepartita, la proiezione un video-tributo alla carriera, seguito dalla consegna in campo di un omaggio da parte della società.

Seguirà poi all’intervallo l’Half Time Show, nel quale verrà celebrata la vittoria di Beli al 3 PTS Contest dell’All-Star Game NBA del 2014 a New Orleans, con il “Virtus 3 PTS Contest”.

Con questo evento la Virtus Pallacanestro Bologna celebra un simbolo del nostro sport, della nostra città e del nostro club.

Acquista i biglietti al seguente link