Virtus Bologna – Maccabi: una gara delicata dentro e fuori dal campo

Arrivata ieri l’ufficialità, la gara tra Virtus Bologna e Maccabi Tel-Aviv si giocherà domani sera alle 20:30 sul parquet del PalaDozza. Si è parlato tanto di questa partita, non per quanto concerne le aspettative sul campo ma per tutto quello che rappresenta al di fuori. La tensione sembra essere sempre più alta. In Piazza Azzarita e zone limitrofe verrà attuata una sorta di zona rossa organizzata in due diversi livelli per isolare il PalaDozza.

Provvedimenti di prevenzione

La manifestazione pro-Pal partirà alle ore 18 da Piazza Maggiore con l’obiettivo di bloccare la città ma sopratutto, come dichiarato quello di bloccare “la partita della vergogna”. Per evitare situazioni di guerriglia arriveranno uomini da tutta Italia, verrà anticipata la chiusura di diverse scuole e liberate le aree dei lavori da materiali pericolosi.

Il sindaco Matteo Lepore ha assicurato che da Palazzo d’Accursio ci si occuperà di: mobilità, scuole, attività commerciali e cantieri del tram. In Questura si lavora invece per concordare il percorso con i manifestanti. Oggi alle 17,30 proprio in Piazza Azzarita l’incontro degli stessi per organizzare la mobilitazione.

Sempre nella giornata di oggi verrano definite le zone da mettere in maggior sicurezza tramite procedure di filtraggio. Attesi per le strade un minimo di 250 agenti. Proprio per questo motivo la stessa Virtus Bologna ha avvisato i possessori di abbonamenti e biglietti di recarsi con largo anticipo presso il palazzetto. I cancelli apriranno alle 18:30 e i controlli prevederanno l’esibizione di un documento d’identità sia per gli abbonati che per i possessori del biglietto singolo.

Virtus Bologna – Maccabi Tel-Aviv sul campo

Dal punto di vista sportivo i ragazzi di coach Ivanovic dovranno essere bravi ad isolarsi dalla situazione circostante. Quella di domani sarà una sfida delicata dopo lo spreco della settimana scorsa a Barcellona. In terra catalana sono arrivate mosse tecniche e tattiche discutibili anche dalla panchina ecco allora che servirà grande lucidità nella gestione delle risorse umane all’interno del match.

La squadra di Kattash è reduce dalla sconfitta in campionato contro i “cugini” dell’Hapoel in campionato (85-80) mentre in Eurolega ha conquistato la terza vittoria su undici gare nella sfida sul neutro di Belgrado contro il Baskonia. Attualmente gli israeliani sono ultimi in classifica proprio con i Baschi e l’Asvel. Una squadra con tanto potenziale offensivo ma al momento mal assortito ed organizzato, la V Nera dovrà giocare una partita solida difensivamente come sempre richiesto da Ivanovic per mandare fin da subito gli avversari fuori ritmo e chiudere con un 5/5 la stagione Europea al PalaDozza prima di tornare in Fiera contro Dubai il 5 dicembre.

