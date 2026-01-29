Massimo Zanetti è il manager sportivo italiano di club più stimato

Il presidente di Virtus Pallacanestro Bologna, Massimo Zanetti risulta essere, secondo gli indici rilevati da StageUp/Ipsos Doxa, il manager sportivo italiano di club più stimato. Dietro di lui grandi nomi dello sport, compreso lo stesso Joey Saputo.

Il comunicato di Virtus Bologna

Massimo Zanetti, Presidente di Virtus Pallacanestro, è il manager sportivo italiano di club più stimato. Nella classifica dei manager sportivi di club precede 4 big del calcio, ovvero Percassi (Atalanta), Marotta (Inter), Commisso (Fiorentina) e Saputo (Bologna).

Nella classifica stilata da StageUp/Ipsos Doxa, una sorta di Auditel dello sport, compaiono dati che si riferiscono a oltre 1800 intervistati in tutto il territorio nazionale tra metà e fine novembre. Il manager dell’anno è Marotta, che combina stima e notorietà. Il più noto è De Laurentiis, davanti a John Elkann (Ferrari). Malagò è il più “famoso” e il suo successore Buonfiglio il più stimato in ambito istituzionale.

Il risultato raggiunto da Zanetti ha proporzioni strabilianti, giacché calcio, Formula 1, tennis, Olimpiadi hanno spessori di interesse inimmaginabili rispetto alla pallacanestro italiana. Il gap da rimontare era molto elevato. Questo è un dato di grande orgoglio per Virtus Pallacanestro e che non riguarda solo i risultati sportivi, per quanto prestigiosi possano essere stati. La community attorno alla V nera, che ha il suo perno su Bologna ma va ben oltre lo stretto ambito territoriale, cresce ogni giorno anche in ragione delle scelte tecniche effettuate nei tempi più recenti. La prevalenza di giovani e l’alto numero di italiani di livello, oltre alla qualità di gioco mista alla combattività, sono il marchio di fabbrica del club. E tutto ciò, unito al prestigio di Presidente e Proprietario (come testimonia la ricerca, dal titolo Sponsor Value, condotta nel range di età tra i 14 e i 64 anni), pone la Virtus Bologna in una posizione di rilievo nel panorama sportivo italiano.

