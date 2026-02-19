L’energia di Diouf per conquistare la semifinale, la Virtus batte Napoli 83-73!

Virtus Bologna – Napoli Basket 83-73 (15-20, 13-15; 30-19, 25-19)

Virtus Bologna: Vildoza 5, Edwards 24, Niang 13, Accorsi, Alston Jr 16, Hackett, Ferrari, Morgan 4, Jallow 1, Diarra 8, Diouf 10, Akele 2. Coach: Ivanovic

Vildoza 5, Edwards 24, Niang 13, Accorsi, Alston Jr 16, Hackett, Ferrari, Morgan 4, Jallow 1, Diarra 8, Diouf 10, Akele 2. Coach: Ivanovic Napoli Basket: Flagg 8, Mitrou-Long 9, El-Amin 16, Faggian 0, Gloria 0, Treier 3 Gentile 2, Simms 6, Esposito, Caruso 2, Tote’ 9, Bolton 18. All: Magro

Qui le statistiche complete.

La cronaca

Il primo possesso è della Virtus Bologna ma i primi cinque punti in fila arrivano per Napoli che mette in difficoltà i felsinei con un parziale iniziale incisivo. Il primo canestro delle V Nere arriva dopo tre minuti di gioco dalle mani di Akele che innesca poi Edwards sul perimetro per il pareggio. Non trova il ritmo la formazione di Ivanovic che cambia in blocco il suo quintetto dopo 6:30” di gioco sul (7-11). Non cambia l’inerzia della gara, la Virtus continua a sbagliare tanto in attacco e a subire in difesa, si chiude sull’15-20 il primo quarto.

E’ con la difesa che Niang e Diouf aprono il secondo quarto, aprendo il contropiede per un 4-0 importante per provare a prendere le redini del match. Diverse le ottime giocate del 35 bianconero che prima stoppa Tote’ poi subisce un fallo in attacco e dall’altra parte firma il primo vantaggio felsineo sul 23-22. Brutte notizie per la Virtus, Hackett prima si tocca la coscia e dopo qualche minuto si dirige verso gli spogliatoi durante gli ultimi due minuti del primo tempo con Napoli ancora in vantaggio sul +2. Non c’è la V Nera che subisce due triple in fila da El-Amin, timeout Ivanovic sul -8. Morgan sbaglia l’ultimo tentativo per ricucire, chiude con 1/14 da tre la Virtus e in svantaggio per 28-35.

Secondo Tempo

Al rientro in campo è ancora Momo Diouf a dare la carica ai suoi con la sua presenza difensiva e a rimbalzo, ma le percentuali rimangono basse. Dall’altra parte Flagg ne mette un’altra dall’arco ma non si fa attendere la reazione Virtus che in un amen piazza un parziale da 15-0 per un nuovo vantaggio, questa volta sul +7. E’ ancora Diouf a dominare la gara, il lungo azzurro stoppa, tira giù rimbalzi e firma anche il 47-38 dopo 25′ di gioco. Ritmi ben più alti del primo tempo, Napoli riprende a segnare e si riporta sul – 3. Vildoza innesca e segna dall’arco e la formazione virtussina rimette nove punti tra se e Napoli. Non mollano i partenopei, si chiude sul 58-54 il terzo quarto.

Prova nuovamente la fuga la squadra emiliana che trova una Napoli stoica capace di trovare conclusioni dall’arco nei momenti di difficoltà. Lo fa anche con Mirou-Long che rimette i suoi sul -4 a circa 5′ dalla fine. In un momento di difficoltà produttiva Edwards serve prima l’assist per Alston dai 6,75 e firma poi lui stesso il nuovo +9 a 2:20” dalla fine. Il sigillo finale lo mette ancora dentro Alston che firma il +12 a un minuto dalla fine e conquista una semifinale con una prestazione dai due volti tra primo e secondo tempo. La Virtus Bologna batte Napoli Basket 83-73 e raggiunge Tortona per la sfida di questo sabato alle ore 20:45.

