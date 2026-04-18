Un nuovo portiere per il mercato e la vigilia di Torino: Bologna, tutte le notizie di oggi 18 aprile

Nel capoluogo emiliano, poche sono le partite sentite tanto quanto quelle giocate contro la Juventus. La Vecchia Signora è un’avversaria illustre sì, ma spesso e volentieri associata ad eventi negativi nella storia rossoblu. Anche, va detto, a causa delle difficoltà di risultato e al digiuno interno. Insomma, la partita di domani va preparata e sentita con tutto il riguardo del caso. Va da sé che oggi le notizie sono state molte: ecco un riepilogo delle ultime sul Bologna FC.

Cartellini: una situazione scottante

Per la squadra di Italiano si prospetta un tour de force finale, con parecchi scontri ad alta quota. Per poter rendere al meglio nel prossimo mese, però, servirà evitare infortuni e squalifiche. Specialmente perché tre rossoblu hanno già rimediato quattro ammonizioni…

Bologna, è tempo di bilanci

Con l’uscita dall’Europa League, il Bologna ha incassato una cifra considerevole. Scopri come e a quanto sono arrivati gli introiti della società di Saputo cliccando qui.

La Primavera rischia grosso, ma pareggia a Napoli

La formazione Primavera di Morrone, che aveva appena agganciato i playoff, ha affrontato in una trasferta ostica il Napoli. Al termine del match è arrivato un sudato pareggio che permette agli emiliani di agganciare quota 52. Il Bologna ora è quinto in zona playoff.

Bologna, ecco le ultime di formazione

Domani sera sarà già ora di giocare e, per i rossoblu, alcune scelte di formazioni sono in bilico. Tra due possibili assenze e gli ex che scalpitano, scopri le ultime sul match. Attenzione ad uno stakanovista che potrebbe riposare.

Calciomercato Bologna, un nuovo portiere per la città

Tra infortuni e dubbi, il Bologna sembra deciso a puntare su un nuovo portiere. Il nome più caldo viene direttamente dalla Serie A ed è un giovanissimo italiano. Il club affonderà? Lo scopriremo tra qualche mese, anche perché il cartellino non costa poco. Intanto, c’è una trasferta pesante da portare a casa con personalità…

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