Ivanovic: «Non è il Partizan dell’andata, dovremo variare il nostro gioco»

Nuova sfida europea per la Virtus Bologna di coach Ivanovic che domani sera ospiterà il Partizan Belgrado in Fiera. I bianconeri sperano ancora di tenere accese le poche speranze di raggiungere i play-in ma sopratutto di portare avanti il buon momento di fiducia dopo la delusione della Coppa Italia.

Le parole di Ivanovic e Morgan alla viglia di Virtus Bologna – Partizan Belgrado

Le parole di coach Dusko Ivanovic sulla partita interna: «Il Partizan è una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato nella partita di andata. Adesso è una squadra tosta da affrontare, perché i buoni giocatori che avevano ad inizio stagione stanno giocando davvero bene di squadra. Dovremo trovare le giuste soluzioni in attacco perché la loro difesa è molto fisica, con giocatori di stazza e questo potrebbe essere un problema per noi. Sarà necessario variare il nostro gioco contro una squadra del genere».

Matt Morgan sulla sfida contro Partizan: «Sappiamo che il Partizan è davvero una buona squadra ma giochiamo in casa e possiamo contare sul supporto dei nostri tifosi, rimanendo concentrati per tutti i 40′. Dovremo giocare di squadra, conosciamo i punti di forza dei nostri avversari e sappiamo cosa fare per fronteggiare un avversario del genere».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade, mercoledì 11 marzo ore 20.45 – Virtus Arena (Bologna)

ARBITRI: Borys Ryzhyk, Gytis Vilius, Thomas Bissuel.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Alessandro Pajola e Daniel Hackett.

Il Partizan Belgrado arriva a Bologna dopo le polemiche per l’anticipo messo in atto da Eurolega e in generale in un clima di grandi difficoltà dovute ad una stagione a dir poco deludete. Prima l’addio di Coach Obradovic, i diversi cambi all’interno dei roster e l’arrivo di Pennaroya che non ha però portato alla svolta sperata in casa dei bianconeri ma ha comunque trovato un po’ più di coesione nel gruppo squadra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook