Ivanovic: «Non è il Partizan dell’andata, dovremo variare il nostro gioco»
Nuova sfida europea per la Virtus Bologna di coach Ivanovic che domani sera ospiterà il Partizan Belgrado in Fiera. I bianconeri sperano ancora di tenere accese le poche speranze di raggiungere i play-in ma sopratutto di portare avanti il buon momento di fiducia dopo la delusione della Coppa Italia.
Le parole di Ivanovic e Morgan alla viglia di Virtus Bologna – Partizan Belgrado
Le parole di coach Dusko Ivanovic sulla partita interna: «Il Partizan è una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato nella partita di andata. Adesso è una squadra tosta da affrontare, perché i buoni giocatori che avevano ad inizio stagione stanno giocando davvero bene di squadra. Dovremo trovare le giuste soluzioni in attacco perché la loro difesa è molto fisica, con giocatori di stazza e questo potrebbe essere un problema per noi. Sarà necessario variare il nostro gioco contro una squadra del genere».
Matt Morgan sulla sfida contro Partizan: «Sappiamo che il Partizan è davvero una buona squadra ma giochiamo in casa e possiamo contare sul supporto dei nostri tifosi, rimanendo concentrati per tutti i 40′. Dovremo giocare di squadra, conosciamo i punti di forza dei nostri avversari e sappiamo cosa fare per fronteggiare un avversario del genere».
Informazioni sulla gara
Virtus Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade, mercoledì 11 marzo ore 20.45 – Virtus Arena (Bologna)
ARBITRI: Borys Ryzhyk, Gytis Vilius, Thomas Bissuel.
DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.
Indisponibili Alessandro Pajola e Daniel Hackett.
Il Partizan Belgrado arriva a Bologna dopo le polemiche per l’anticipo messo in atto da Eurolega e in generale in un clima di grandi difficoltà dovute ad una stagione a dir poco deludete. Prima l’addio di Coach Obradovic, i diversi cambi all’interno dei roster e l’arrivo di Pennaroya che non ha però portato alla svolta sperata in casa dei bianconeri ma ha comunque trovato un po’ più di coesione nel gruppo squadra.
