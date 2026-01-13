BasketVirtus Bologna
Virtus Bologna – I retroscena dell’addio a Brandon Taylor
Da protagonista a gregario: Taylor saluta la Virtus che ora potrebbe pensare al mercato
La Virtus Bologna ha salutato questa mattina Brandon Taylor con un comunicato ufficiale. Il Playmaker di West Hollywood arrivato sotto le due torri a ridosso dei playoff dello scorso anno è stato decisivo nella conquista dello scudetto 2024/25 e proprio grazie a quelle prestazioni rinnovato per la stagione in corso.
Con l’arrivo di Luca Vildoza, la presenza di Alessandro Pajola e due giocatori come Edwards e Morgan il suo minutaggio non è stato certo altissimo. Tra le gerarchie di Coach Ivanovic l’ormai ex numero 11 bianconero era scivolato infondo alla panchina e solo ultimamente stava ritrovando qualche minuto per via dell’infortunio del play argentino.
I retroscena della separazione tra Virtus e Taylor
Come dichiarato dalla stessa Virtus Bologna è stato lo stesso Taylor a richiedere il via libera per cogliere una nuova opportunità. Lo statunitense dovrebbe di fatto firmare un contratto per ciò che resta della stagione in corso e per la prossima in Grecia con il Panionios.
Lo stesso Coach Ivanovic ha dato il via libera per il trasferimento del giocatore. Taylor non sodisfatto dello spazio a lui concesso: 14,6 minuti di media in sole 7 partite di LBA e 7,30 in 11 di gare di Eurolega ha così preferito cambiare strada.
Cosa cambia in casa Virtus, mercato in arrivo?
Con la partenza di Taylor e l’infortunio di Vildoza le V Nere giocheranno giovedì a Dubai con il solo Alessandro Pajola nel ruolo di playmaker puro. Edwards, Morgan e lo stesso Hackett saranno chiamati ad aiutare la squadra in cabina di regia ma nel lungo periodo un nuovo arrivo dal mercato potrebbe arrivare.
Le V Nere stanno dimostrandosi lungimiranti e sempre più improntate a progetti futuri e anche nel breve potrebbero muoversi con una firma che guardi alla prossima stagione. Tra i nomi circolati e molto vicini alle V Nere c’è anche quello di Patrick Hassan, classe 2007 di Trento.
