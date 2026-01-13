Virtus Bologna – I retroscena dell’addio a Brandon Taylor

La Virtus Bologna ha salutato questa mattina Brandon Taylor con un comunicato ufficiale. Il Playmaker di West Hollywood arrivato sotto le due torri a ridosso dei playoff dello scorso anno è stato decisivo nella conquista dello scudetto 2024/25 e proprio grazie a quelle prestazioni rinnovato per la stagione in corso.

Con l’arrivo di Luca Vildoza, la presenza di Alessandro Pajola e due giocatori come Edwards e Morgan il suo minutaggio non è stato certo altissimo. Tra le gerarchie di Coach Ivanovic l’ormai ex numero 11 bianconero era scivolato infondo alla panchina e solo ultimamente stava ritrovando qualche minuto per via dell’infortunio del play argentino.

I retroscena della separazione tra Virtus e Taylor

Come dichiarato dalla stessa Virtus Bologna è stato lo stesso Taylor a richiedere il via libera per cogliere una nuova opportunità. Lo statunitense dovrebbe di fatto firmare un contratto per ciò che resta della stagione in corso e per la prossima in Grecia con il Panionios.

Lo stesso Coach Ivanovic ha dato il via libera per il trasferimento del giocatore. Taylor non sodisfatto dello spazio a lui concesso: 14,6 minuti di media in sole 7 partite di LBA e 7,30 in 11 di gare di Eurolega ha così preferito cambiare strada.

Cosa cambia in casa Virtus, mercato in arrivo?

Con la partenza di Taylor e l’infortunio di Vildoza le V Nere giocheranno giovedì a Dubai con il solo Alessandro Pajola nel ruolo di playmaker puro. Edwards, Morgan e lo stesso Hackett saranno chiamati ad aiutare la squadra in cabina di regia ma nel lungo periodo un nuovo arrivo dal mercato potrebbe arrivare.

Le V Nere stanno dimostrandosi lungimiranti e sempre più improntate a progetti futuri e anche nel breve potrebbero muoversi con una firma che guardi alla prossima stagione. Tra i nomi circolati e molto vicini alle V Nere c’è anche quello di Patrick Hassan, classe 2007 di Trento.

