Ivanovic: «Per vincere contro la Stella Rossa servirà giocare ancora meglio rispetto a ieri»

La Virtus Bologna ha ritrovato ieri sera, dopo due mesi, la vittoria esterna in Eurolega. Sul campo del Partizan Belgrado le V Nere hanno giocato una partita solida caratterizzata da un secondo tempo di altissimo livello. Domani sera, sullo stesso campo che da bianconero diventerà biancorosso i ragazzi di Coach Ivanovic affronteranno la Stella Rossa.

Le dichiarazioni di Ivanovic e Pajola alla viglia di Virtus Bologna – Stella Rossa

Dusko Ivanovic: «Domani affronteremo una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato ieri. Dopo il cambio in panchina stanno giocando davvero bene: avevano già una buona squadra ed ora stanno giocando con molta energia, avendo le idee chiare su come attaccare. La Stella Rossa è una squadra che riesce a creare gioco da tante situazioni di uno contro uno, con tanti giocatori che possono far male in isolamento; probabilmente solo la squadra migliore in transizione e hanno anche buone soluzioni dentro l’area. Per vincere contro la Stella Rossa servirà giocare ancora meglio rispetto a ieri».

Il capitano Alessandro Pajola: «Sicuramente ci aspetta un’altra battaglia, visto che si tratta di un altro campo molto caldo, forse anche più di quello di ieri. Loro sono una squadra assolutamente in forma. Ho avuto modo di vedere la partita della Stella Rossa contro l’Hapoel, sfida nella quale se la sono giocata fino all’ultimo pur essendo in trasferta. Certamente da quando hanno cambiato allenatore hanno ottenuto una marcia in più a livello di energia e fiducia in campo. Inoltre hanno aggiunto un giocatore molto importante come Jared Butler. Come sempre dovremo concentrarci su di noi, sul nostro piano partita e sulle nostre scelte. Anche con la Stella Rossa ci aspetta ad un’altra battaglia, ma vogliamo lasciare Belgrado con due vittorie e daremo il massimo per fare in modo che ciò accada».

Informazioni sulla gara

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Virtus Bologna, venerdì 19 dicembre ore 20.45 – Beograd Arena (Belgrado).

ARBITRI: Olegs Latisevs, Jakub Zamojski, Tomasz Trawicki.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

