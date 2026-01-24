Virtus, il monito di Ivanovic: aggressività e energia per restare in corsa

«Dobbiamo essere più cattivi? Il nostro problema contro la Stella Rossa è che non abbiamo giocato come loro: dobbiamo essere più aggressivi e più energici. Un dato: abbiamo commesso 15 falli, in 40 minuti di gioco sono troppo pochi». Sono state queste le parole usate da coach Dusko Ivanovic nella conferenza stampa post-partita di ieri.

Il capo allenatore delle V Nere, infatti, a seguito di una domanda diretta, ha evidenziato come sia venuta a mancare la giusta cattiveria, quella che forse avrebbe permesso alla Virtus di portare a casa un successo quanto mai importante nella rincorsa ai play-in.

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, BISOGNA INIZIARE A GIOCARE DURO

Il back-to-back di EuroLega ha messo in evidenza questo “problema” della Virtus. Le assenze di diversi giocatori hanno ridotto le rotazioni, obbligando lo staff tecnico bianconero a spremere chi, invece, era a disposizione. Di conseguenza si è vista una Virtus stanca, a tratti confusa, che si è schiantata contro difese aggressive senza riuscire a trovare con continuità le giuste contromisure.

Le difficoltà, poi, sono emerse anche in fase difensiva: da un lato l’Efes Istanbul ha fatto il bello e il cattivo tempo, segnando con troppa facilità in penetrazione; dall’altro la Stella Rossa Belgrado che, complice una difesa poco attenta e poco decisa di Pajola e compagni, ha spesso trovato tiri aperti dall’arco, segnando con continuità e tenendo a debita distanza l’avversario.

Tutto da buttare? Assolutamente no. È vero che questi due k.o. hanno allontanato la Virtus Bologna dalla zona play-in, ora distante tre partite, ma in questa EuroLega si è visto fin dall’inizio della stagione che le sorprese non mancano. Il ritorno di Luca Vildoza, assente nelle scorse sfide, rappresenta sicuramente un passo importante per questa Virtus, che si appresta ad affrontare un Monday Night di campionato: le V Nere scenderanno in campo al PalaRadi per sfidare la Vanoli Cremona. Il prossimo appuntamento in EuroLega, invece, è fissato per venerdì 30 gennaio, quando la Virtus sarà attesa da una trasferta complicata sul campo del Monaco Basket.

