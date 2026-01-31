Alston Jr: «Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera»

Una vittoria che vale doppio per la Virtus Bologna, non solo per il peso specifico in classifica ma anche per le condizioni di emergenza con cui i bianconeri si sono presentati sul parquet del Monaco. Senza pedine fondamentali come Carsen Edwards, Alessandro Pajola e Alen Smailagic, la squadra di coach Ivanovic ha affrontato una delle trasferte più complicate della stagione con una rotazione ridotta e tante responsabilità distribuite su pochi uomini.

Eppure, ancora una volta, la Virtus ha dimostrato di saper andare oltre le difficoltà. In un match combattuto e ad altissima intensità, Bologna ha tenuto testa ai vicecampioni d’Europa in carica, restando sempre agganciata al punteggio e rispondendo colpo su colpo ai tentativi di allungo del Monaco. Il talento offensivo dei padroni di casa non è bastato a spezzare l’equilibrio di una gara che si è decisa soltanto negli ultimi possessi, confermando la solidità mentale e la crescita del gruppo bianconero.

Il finale, già entrato tra i più emozionanti della stagione, ha premiato il coraggio della Virtus: la tripla di Luca Vildoza a pochi secondi dalla sirena ha gelato il pubblico del Principato, mentre l’ultimo tentativo di Elie Okobo non ha trovato il bersaglio.

LE DICHIARAZIONI DI DERRICK ALSTON JR.

Al termine dell’incontro, Derrick Alston Jr, miglior realizzatore della Virtus con 19 punti, ha raccontato la fiducia che si respira all’interno dello spogliatoio bianconero:

«Tutti nel nostro spogliatoio credono che possiamo vincere ogni partita. Ognuno è sceso in campo dando il proprio contributo, ed è una cosa straordinaria. Ci sono stati compagni che hanno saputo farsi trovare pronti, giocare alla grande, restare tanti minuti sul parquet e incidere nei possessi decisivi».