Alston Jr: «Crediamo nei playoff, abbiamo la forza per arrivarci»

Ospite della trasmissione Sport Club su E-Tv, Derrick Alston ha raccontato il suo momento di forma, il rapporto con coach Ivanovic, l’influenza di suo padre sulla sua crescita e le ambizioni della Virtus.

L’americano, uno dei volti più in evidenza della stagione bianconera, ha analizzato il percorso in Eurolega, la sfida contro Dubai e il peso dei dettagli nel lavoro quotidiano.

LE PAROLE DI DERRICK ALSTON.

Parlando della sua adattabilità al nuovo livello competitivo, Alston ha ammesso come l’Eurolega lo stia mettendo di fronte a sfide completamente diverse rispetto al passato:

«È un livello diverso da quello a cui ho giocato in precedenza, è una nuova sfida. Coach Ivanovic è uno sprone e sento che tutto si sta sviluppando con soddisfazione».

Il discorso si è poi spostato sulle sue origini cestistiche, inevitabilmente legate alla figura del padre, punto fermo della sua crescita:

«Mi ha aiutato fin da quando ero piccolo, è stato fondamentale perché mi ha messo la palla in mano quando ero ancora bambino. Mi guarda e dopo ogni partita mi dà consigli. Mi ha insegnato ad avere fiducia in quello che faccio, a mantenere sempre la concentrazione e a curare ogni piccolo dettaglio che possa servire alla squadra. Sono consigli più tecnici che motivazionali: non avere paura di tirare quando serve ed essere sempre presente. Mio padre è importante, ma giocare a questo livello è già una grande motivazione».

Sul percorso europeo della Virtus, Alston ha confermato come l’approccio minuzioso sia la chiave del rendimento bianconero:

«Cerchiamo di dare la maggiore importanza possibile ai dettagli e siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. La cosa fondamentale è non perdere mai la concentrazione».

In vista della prossima sfida contro Dubai, l’americano si è mostrato cauto ma fiducioso:

«Sarà una partita difficile, li abbiamo già studiati e ce la giochiamo qui, davanti al nostro pubblico».

Non poteva mancare un commento su Edwards:

«È un talento incredibile e, se attraversa fasi meno buone, è anche colpa nostra. Dobbiamo aiutarlo perché può risolvere le partite, e sta a noi metterlo nelle condizioni migliori».

Parlando del lavoro quotidiano, Alston ha confermato quanto Ivanovic curi in maniera ossessiva ogni dettaglio:

«Lavora molto sui particolari di ogni partita, sulle marcature e sugli schemi».

Sulle ambizioni europee, l’obiettivo è chiaro:

«Le cose saranno sempre più difficili, ma per quello che abbiamo fatto finora dobbiamo provarci. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff e sappiamo di avere la forza per farlo».

Alston ha anche raccontato la sua reazione alla chiamata della Virtus, un momento che ha definito decisivo per la sua carriera:

«Mi hanno chiamato Ronci e Ivanovic, e ho subito capito che era una grande opportunità. Io, la mia famiglia e il mio agente eravamo felicissimi».

Infine, sulla lotta scudetto la risposta è stata immediata:

«Speriamo di vincerlo ancora noi».

E sulle dimissioni di due mostri sacri come Messina e Obradovic, Alston ha mostrato grande rispetto:

«Sono allenatori che hanno dato tantissimo a questo sport, due leggende che resteranno sempre nel mondo della pallacanestro».

