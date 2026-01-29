Virtus Bologna: il punto sulle assenze. Edwards in dubbio per la partita contro il Monaco

La trasferta di Monaco si preannuncia particolarmente complicata per la Virtus Bologna, che potrebbe dover fare a meno del suo principale riferimento offensivo. Carsen Edwards, già assente nell’ultima uscita di campionato a Cremona, è infatti fortemente in dubbio per la sfida di Eurolega contro il Monaco. Un’eventuale assenza che cambierebbe sensibilmente il volto della squadra bianconera, chiamata ad affrontare una delle formazioni più fisiche e talentuose del torneo, soprattutto davanti al proprio pubblico.

LE PAROLE DI VILDOZA ALLA VIGILIA DEL MATCH.

A fare il punto della situazione è stato anche Luca Vildoza, consapevole delle difficoltà che attendono la Virtus nel Principato:

«Sarà una partita molto dura. Vediamo poi come starà Carsen Edwards e i nostri giocatori infortunati. Ma sarà dura, soprattutto se giocheremo senza il nostro miglior giocatore». Il play argentino ha poi sottolineato le qualità del Monaco: «Soprattutto in casa gioca molto bene. Sono molto fisici, hanno ottimi difensori ed in attacco hanno diversi giocatori talentuosi. Dovremo stare attenti perché giocare in trasferta in Eurolega è sempre difficile».

Carsen Edwards sarebbe stato colpito da un attacco febbrile che lo ha già costretto a fermarsi nei giorni scorsi. Un segnale evidente è arrivato anche fuori dal campo, con il numero 3 bianconero sostituito da Alston in occasione dell’evento tenutosi ieri sera a Casa Virtus. Per questo motivo, la sua partenza per Monaco appare al momento improbabile, con lo staff medico orientato a privilegiare un recupero completo in vista dei prossimi impegni.

Resta invece da valutare la situazione di Alen Smailagic, reduce da un periodo ai box ma sempre più vicino al rientro.

