Passo falso Virtus: l’ASVEL vince a Bologna 80-70

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – ASVEL VILLEURBANNE 85-87 (17-21, 33-43; 54-55)

Virtus Bologna: Vildoza 9, Edwards 20, Niang 8, Accorsi 0, Smailagic 4, Alston Jr 7, Canka 0, Hackett 6, Ferrari 0, Diarra 10, Jallow 2, Akele 0. All: Ivanovic

Vildoza 9, Edwards 20, Niang 8, Accorsi 0, Smailagic 4, Alston Jr 7, Canka 0, Hackett 6, Ferrari 0, Diarra 10, Jallow 2, Akele 0. All: Ivanovic Asvel Villeurbanne: Eboua 11, Seljaas 2, Harrison 3, Angola 15, Heurtel 2, Ajinca 0, Massa 0, Lighty 0, Ndiaye 16, Watson 19, Vautler 6, Traore 6. All: Poupet

Eboua 11, Seljaas 2, Harrison 3, Angola 15, Heurtel 2, Ajinca 0, Massa 0, Lighty 0, Ndiaye 16, Watson 19, Vautler 6, Traore 6. All: Poupet Qui le statistiche complete

Sconfitta pesante per la Virtus Bologna, che dopo la vittoria di Montecarlo è inciampata davanti ai propri tifosi contro l’ASVEL Villeurbanne. Le V Nere, prive di Pajola, Diouf e Morgan, hanno disputato una gara deludente, nella quale è mancata l’energia necessaria per azzannare un avversario che, sulla carta, appariva abbordabile.

L’ASVEL si è presentato a Bologna con la mente sgombra ed è riuscito fin dalle prime battute a mettere in difficoltà una Virtus spenta che, fatta eccezione per la fiammata del terzo quarto, è stata costretta a inseguire per tutta la partita. Questo k.o., considerando anche i risultati delle dirette concorrenti, pesa eccome in ottica classifica: la Virtus resta distante dal decimo posto, l’ultimo utile per l’accesso ai play-in. Il prossimo impegno è in programma venerdì sera, quando Hackett e compagni saranno di scena al Pireo contro l’Olympiacos.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

La Virtus Bologna è partita con il freno a mano tirato, ha faticato in attacco dove ha collezionato numerose palle perse ed ha sofferto a rimbalzo contro l’energia dell’Asvel, che è andata avanti 21-17 nonostante le basse percentuali al tiro.

Nel secondo quarto i bianconeri hanno continuato a soffrire su entrambi i lati del campo: l’Asvel è scappata fino al +13 (38-25) ed è andata all’intervallo sul 43-33, con la Virtus che non ha trovato contromisure efficaci.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo Edwards e Vildoza si sono presi sulle spalle la squadra. Grazie alle loro iniziative individuali le V Nere sono finalmente riuscite a rifarsi sotto nel punteggio, trovando anche il vantaggio con la tripla dell’argentino del 50-49. Importante anche l’impatto avuto da Diarra, che si è fatto valere sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva.

L”8-0 di parziale firmato dall’Asvel in avvio di quarto periodo ha spento subito gli animi bianconeri. La Virtus, infatti, si è nuovamente ritrovata ad inseguire un avversario che ha trovato in Watson il giocatore chiave. La sfida si è chiusa con la vittoria finale dell’Asvel per 80-70.

