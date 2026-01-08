La Preview di Virtus Bologna – Panathianikos Atene

Il Round 21 di EuroLega mette di fronte due grandi protagoniste della competizione: Panathinaikos AKTOR Athens e Virtus Bologna. Scenario d’eccezione l’OAKA di Atene, campo storicamente caldo e decisivo, con diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno dalle 20.15.

La sfida arriva in un momento delicato ma affascinante per entrambe: i greci cercano riscatto dopo il ko contro Milano, le V Nere vogliono confermare il buon momento nonostante un’infermeria affollata. A dirigere l’incontro saranno Radovic, Shemmesh e Balak.

VIRTUS BOLOGNA: SOLIDITA’ MENTALE E SPIRITO DI GRUPPO.

A poche ore dalla vittoria interna contro lo Zalgiris Kaunas, la Virtus ha già fatto rotta verso Atene con la consapevolezza di attraversare una fase positiva. Gli uomini di Ivanovic hanno dimostrato grande compattezza, riuscendo a sopperire alle numerose assenze con prestazioni di grande durezza mentale e disciplina tattica.

Torna tra i disponibili Momo Diouf, pedina importante nelle rotazioni, mentre restano indisponibili Aliou Diarra e Luca Vildoza: l’esterno argentino ha riportato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra e ha già iniziato le terapie. In un ambiente ostico come l’OAKA, la Virtus dovrà puntare sul controllo dei ritmi, sulla fisicità difensiva e sulla capacità di colpire nei momenti chiave, cercando di limitare il talento perimetrale avversario.

L’AVVERSARIO DI OGGI: PANATHIANIKOS ATENE.

Nonostante il periodo complicato, il Panathinaikos resta una delle massime potenze dell’EuroLega. I numeri parlano chiaro: 87.6 punti di media, 34.6 rimbalzi e un PIR complessivo di 100.2. L’attacco è guidato da Kendrick Nunn, miglior realizzatore con 19.4 punti a partita, supportato dall’esperienza di Kostas Sloukas e dalla versatilità di Cedi Osman.

Sotto canestro la fisicità di Yurtseven, Faried e Holmes garantisce presenza a rimbalzo, mentre Jerian Grant assicura equilibrio su entrambi i lati del campo. Restano da valutare alcune situazioni fisiche, con Mitoglou e Rogkavopoulos in dubbio, mentre pesa l’assenza di Lessort. Spinti dal pubblico di casa, i verdi cercheranno di imporre ritmo e intensità sin dalle prime battute per piegare la resistenza bianconera.

