Virtus, Parente: «La componente emotiva sarà la chiave principale della partita»

La Virtus Olidata Bologna si prepara alla trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma domani, domenica 3 maggio alle ore 17, al PalaSerradimigni. Una sfida importante per le Vu Nere nel finale di regular season, contro una Dinamo chiamata a reagire davanti al proprio pubblico. La gara sarà trasmessa in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

Per la Virtus restano indisponibili Luca Vildoza e Matt Morgan. Out anche Matteo Accorsi, fermato da una lussazione al primo dito della mano destra rimediata durante l’allenamento di giovedì.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

L’assistant coach bianconero Daniele Parente ha analizzato le insidie della trasferta in Sardegna, sottolineando soprattutto l’aspetto mentale ed emotivo del match:

«Al di là delle questioni tecniche sappiamo che la componente emotiva sarà la chiave principale della partita. Giochiamo contro una squadra che si trova spalle al muro, quindi ci aspettiamo una forte reazione sia dalla squadra che dal pubblico. Per questo quindi dobbiamo controllare anche questo aspetto della partita. Nonostante la classifica sono una delle migliori squadre a rimbalzo offensivo della lega, oltre a essere primi per punti prodotti dopo il rimbalzo in attacco. Hanno talento quindi dobbiamo essere bravi, soprattutto nell’approccio alla partita. Dovremo contenere la loro energia e portare la partita verso ritmi a noi più congeniali: sarà una sfida importante e la componente emotiva giocherà un ruolo fondamentale».

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