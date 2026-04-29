Calciomercato Bologna – Staffetta Palladino-Motta a Bergamo? Se Italiano dovesse salutare…

Il calciomercato sembra essere tanto lontano, ma è più vicino di quanto si pensi, soprattutto per il Bologna. Si è parlato tanto, negli scorsi giorni, di interpreti in mezzo al campo, dei giocatori. Ma, nelle settimane precedenti, anche del futuro di Vincenzo Italiano e della panchina Rossoblù, dove dalle dichiarazioni dei protagonisti sembra ancora non essere ben chiaro il futuro e ciò che accadra.

Intanto, anche sulle altre panchine in Serie A e non solo iniziano ad esserci le prime voci, proprio come capita per l’attuale mister Rossoblù. In questo caso il protagonista è Raffaele Palladino e la sua Atalanta, e sullo sfondo l’ex-Rossoblù Thiago Motta. In questo giro di valzer per le panchine, occhio alle opportunità anche per il Bologna, se dovesse lasciare Italiano.

La situazione in casa Atalanta, con un ex-Rossoblù ad osservare

La notizia di oggi è la non più salda posizione di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta. Come riportato da più voci del panorama calcistico e soprattutto del mercato (come Nicolò Schira e Alfredo Pedullà), la dirigenza della Dea, a differenza di qualche settimana fa, non sarebbe molto entusiasta dell’andamento e dei risultati di Palladino nelle ultime gare.

Non c’è aria d’addio, ma ci sono riflessioni che portano a immaginare nei vari scenari anche una separazione tra l’attuale tecnico e l’Atalanta. Sullo sfondo di questa storia c’è un nome che a Bologna si conosce bene: Thiago Motta. L’ex-Rossoblù è pronto a tornare in panchina e, oltre ai vari interessamenti dall’estero, anche l’Atalanta potrebbe fare un pensiero su di lui. Il quale, ascolterebbe molto volentieri il club bergamasco.

Calciomercato Bologna: se Palladino lascia, e Italiano pure…

Occhio quindi, ai possibili risvolti anche sul calciomercato del Bologna. Il quale è ancora in attesa di capire come e se proseguirà il rapporto con Vincenzo Italiano. Quest’ultimo ha negato incontri imminenti con il club, smentendo di fatto le parole di Claudio Fenucci di solo qualche giorno prima. Sull’attuale mister del Bologna c’è più di un interessamento, seppur lo stesso abbia un altro anno di contratto con i Rossoblù, e non si sia ancora esposto sul suo futuro: il Bologna, dal proprio canto, vorrebbe proseguire con l’attuale tecnico.

Ma cosa centra Raffaele Palladino? Se dovesse davvero avvenire la separazione tra l’ex-Viola e l’Atalanta e se Vincenzo Italiano decidesse di lasciare il Bologna, inevitabilmente rientrerebbe nel novero dei candidati. Così come lo era proprio dopo l’addio di Thiago Motta nell’estate del 2024, prima che prendesse proprio il posto di Italiano alla Fiorentina, nel frattempo arrivato al Bologna. Insomma, un intreccio già visto e che non è così utopistico. Saranno decisive le ultime giornate per tutti?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook