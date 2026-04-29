Mercato Virtus: Niang volerà in NCAA, la V Nera lavora ai prossimi italiani

Ore caldissime per la costruzione della Virtus Bologna 26/27 ormai sembra fatta per l’approdo di Saliou Niang in NCAA ma la società felsinea ha pronti i rimpiazzi. Si riscrive ora il roster bianconero in ottica italiani, in Arcoveggio idee chiare per il futuro e liquidità proveniente proprio dalla partenza di Niang.

Niang ha scelto la NCAA

Secondo quanto riportato da Alessandro Maggi l’ala bianconera avrebbe scelto la strada del college per un futuro in NBA. Già scelto da Cleveland al Draft 2025 l’attuale numero 7 bianconero giocherà la prossima stagione oltreoceano. Le motivazioni sono molteplici: dalla via preferenziale per l’NBA all’aspetto economico. L’azzurro guadagnerà infatti circa 5 milioni, cifre che in Europa neanche le primissime della classe potrebbero permettersi.

Tra i programmi più interessati quelli di LSU, Arizona Wildcats e UCLA. Al momento sarebbe LSU la più vicina al giocatore, ovvero colei che sul banco del giocatore ha portato la cifra stratosferica di 5 milioni all’anno. Anche la Virtus però avrà i suoi vantaggi, nelle casse bianconere infatti dovrebbero arrivare circa 5/600 mila euro. Un bel bottino da rinvestire nel mercato estivo.

La Virtus Bologna prepara il nuovo pacchetto italiani

Le V Nere dovrebbero ripartire dal terzetto azzurro formato da Hackett, Diouf e Ferrari per poi andare ad aggiungere tre nuove figure. Tra queste il nome caldo delle ultime ore è Andrej Jakimoski, classe ’98 attualmente in forza a Trento. Tra i piccoli uno tra Tommaso Baldasso e Davide Casarin. Sembra allontanarsi anche l’idea di un rinnovo per Nicola Akele, al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza: Amar Alibegovic.

Attualmente Alibegovic, dopo aver lasciato Trapani, sta disputando la Liga Acb con Granada dove viaggia a circa 10 punti e 5 rimbalzi di media. Il suo cuore è sempre rimasto bianconero e le due strade potrebbero ritrovarsi con una squadra in cui sarebbe nuovamente protagonista ma ad un livello superiore: l’Eurolega.

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