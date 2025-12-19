La Preview di Stella Rossa Belgrado – Virtus Bologna

La 17ª giornata di EuroLega propone un’altra notte ad alta tensione a Belgrado, dove la Virtus Bologna torna in campo alla Beograd Arena per affrontare la Stella Rossa. A distanza di pochi giorni dal colpo esterno contro il Partizan, le V Nere cercano continuità e un’altra vittoria pesante in trasferta, mentre i biancorossi serbi vogliono sfruttare il fattore campo nonostante un momento complicato sul fronte degli infortuni.

La sfida mette di fronte due squadre che vivono fasi diverse della stagione, ma accomunate dalla necessità di fare risultato per restare agganciate alla zona che conta.

IL PUNTO VIRTUS.

La Virtus arriva all’appuntamento rinvigorita dal successo netto ottenuto sul parquet del Partizan (86-68), una vittoria che ha interrotto un digiuno esterno lungo due mesi in EuroLega. Come già visto nella scorsa stagione, Belgrado porta bene alle V Nere, capaci di alzare in modo sensibile il livello dopo l’intervallo. Il parziale di 16-0 costruito nel secondo tempo ha fotografato al meglio la crescita della squadra di coach Ivanović, solida in difesa e fluida in attacco.

Nel momento chiave del match sono emersi Alston Jr, Niang, Diouf, Akele e Smailagić, protagonisti nel dare energia e fisicità su entrambi i lati del campo. Fondamentale anche l’impatto di Matt Morgan, decisivo nel secondo quarto per rimettere in carreggiata la Virtus dopo un avvio complicato. Il largo vantaggio, arrivato fino al +23, ha restituito fiducia a un gruppo reduce da due sconfitte dolorose per come maturate. Ora l’obiettivo è chiaro: fare bottino pieno a Belgrado e confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultima uscita europea.

L’AVVERSARIO DI OGGI: STELLA ROSSA BELGRADO.

La Stella Rossa si presenta alla sfida con numeri offensivi solidi (85,1 punti di media, 55% da due e 34,9% da tre), ma con una rotazione fortemente condizionata dalle assenze. Non saranno della partita, tra gli altri, Dobric, Canaan, Bolomboy, Rivero e Carter, mentre il rientro di Chima Moneke rappresenta una notizia importante. L’ex Monaco è uno dei riferimenti principali con 14,2 punti e 7,5 rimbalzi di media, secondo solo a Jordan Nwora per produzione offensiva: l’ala statunitense viaggia infatti a 18 punti e 19,4 di PIR, risultando il vero terminale della squadra.

Accanto a loro, il play Codi Miller-McIntyre garantisce equilibrio e creazione (6,3 assist a partita), mentre Kalinić e Ojeleye assicurano esperienza e fisicità sugli esterni. Con una rotazione ridotta, la Stella Rossa dovrà puntare su intensità, controllo dei rimbalzi e sfruttamento del fattore campo per mettere in difficoltà una Virtus in fiducia.

