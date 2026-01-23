La Preview di Virtus Bologna – Stella Rossa Belgrado

La Virtus Bologna torna in campo in EuroLega per una sfida che pesa come poche altre in questa fase della stagione. Oggi alle ore 20.30, alla Virtus Arena arriva la Stella Rossa Belgrado, attualmente decima in classifica e diretta concorrente dei bianconeri nella corsa alla zona play-in. Dopo la sconfitta maturata solo nei secondi finali contro il Fenerbahce, la squadra di Dusko Ivanovic è chiamata a dare continuità alla prestazione, trasformando i segnali positivi in due punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

Con la classifica corta e il margine di errore ridotto al minimo, il confronto con i serbi rappresenta un vero e proprio crocevia della stagione europea virtussina.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La prestazione offerta contro il Fenerbahce ha confermato la crescita della Virtus, capace di giocare alla pari contro una delle big dell’EuroLega grazie a intensità difensiva, fisicità e qualità nelle letture offensive. Coach Ivanovic ha chiesto ancora una volta energia e sacrificio, elementi indispensabili per affrontare una squadra atletica e profonda come la Stella Rossa.

Buone notizie arrivano dal rientro tra i disponibili di Luca Vildoza, che garantisce maggiore solidità e creatività in cabina di regia, ampliando le rotazioni e le soluzioni offensive. Restano invece indisponibili Aliou Diarra, Alen Smailagic e Francesco Ferrari. Il fattore campo e il sostegno della Virtus Arena saranno elementi chiave per provare a compiere un passo concreto verso la zona play-in.

L’AVVERSARIO DI OGGI: STELLA ROSSA BELGRADO

La Stella Rossa si presenta a Bologna con statistiche di alto livello: 86.6 punti segnati di media, 37.4 rimbalzi e 19.3 assist a partita, per un PIR complessivo di 96.5. La squadra di Belgrado può contare su numerosi riferimenti offensivi, a partire da Jordan Nwora (17.3 punti di media) e Chima Moneke, leader emotivo e tecnico con 14.5 punti, 7.4 rimbalzi e un PIR da 20.1.

Fondamentale anche la regia di Codi Miller-McIntyre, che viaggia a 13.1 punti e 6.5 assist, mentre Jared Butler, Nikola Kalinic e Semi Ojeleye garantiscono pericolosità sugli esterni. Nonostante alcune assenze importanti, tra cui Isaiah Canaan, Tyson Carter e Jasiel Rivero, la Stella Rossa resta una formazione solida, fisica e ambiziosa, con l’obiettivo dichiarato di centrare i playoff.

