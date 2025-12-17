La Preview di Partizan Belgrado – Virtus Bologna

La Virtus Bologna è attesa da una delle trasferte più complesse della stagione europea: oggi, mercoledì 17 dicembre alle 20.30, la V Nera farà visita al Partizan Mozzart Bet Belgrade alla Beograd Arena, in un contesto ambientale tra i più caldi dell’Eurolega. Il match sarà diretto da Garcia, Ryzhyk e Udyanskyy e trasmesso in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Per i bianconeri si tratta di una sfida cruciale per interrompere una mini-striscia negativa e ritrovare fiducia lontano dalla Virtus Arena.

IL PUNTO SULLA VIRTUS.

Il primo vero momento di difficoltà stagionale è arrivato anche per la squadra di Dusko Ivanovic, reduce dalle sconfitte contro Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano. Due battute d’arresto diverse, ma accomunate da cali di lucidità nei possessi decisivi. Contro l’Hapoel, attuale capolista di Eurolega, è stato fatale il finale, mentre a Milano ha inciso anche la minor freschezza fisica dopo un calendario fitto e l’assenza improvvisa di Morgan.

Proprio Morgan ed Edwards restano i terminali offensivi principali: il primo è alle prese con un problema al polso che verrà valutato a ridosso della palla a due, il secondo arriva da un 5/31 complessivo nelle ultime due gare. Ivanovic ha chiesto costanza e intensità per 40 minuti, consapevole che l’ambiente di Belgrado rappresenti un fattore, ma anche un banco di prova ideale per testare la solidità mentale del gruppo. Come ricordato da Karim Jallow, servirà accettare una battaglia prima fisica che tecnica, senza cali di concentrazione.

L’AVVERSARIO DI OGGI: PARTIZAN BELGRADO.

Il Partizan arriva alla sfida in un momento positivo, nonostante un roster falcidiato dagli infortuni. Contro la Virtus saranno indisponibili Carlik Jones, Pokusevski, Muurinen e Nakic, ma la squadra ha comunque trovato continuità grazie alle risposte del gruppo. Washington e Sterling Brown guidano il perimetro, mentre sotto canestro la fisicità di Tyrique Jones e la versatilità di Bonga garantiscono solidità. La recente vittoria nel derby contro la Stella Rossa ha rafforzato fiducia e compattezza di una squadra che, pur tra difficoltà societarie e tecniche, ha saputo reagire. Alla Beograd Arena il Partizan resta un avversario durissimo: per la Virtus sarà necessario pareggiare energia e aggressività per provare a trasformare Belgrado, ancora una volta, in un possibile punto di svolta europeo.

