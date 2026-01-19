Virtus: Momo Diouf è il Best ITA della 16ª giornata

Momo Diouf si prende la scena nel 16° turno della Serie A Unipol 2025/26. Il centro bianconero ha conquistato il premio di Best ITA Fastweb, riconoscimento assegnato tramite il voto dei tifosi, superando una concorrenza di alto livello come Davide Casarin della Vanoli Basket Cremona e Amedeo Della Valle della Germani Brescia.

L’IMPATTO DI DIOUF NELLA SFIDA VINTA CONTRO TREVISO.

La vittoria per 88-77 contro la NutriBullet Treviso Basket porta chiaramente la firma di Momo Diouf. Il centro della Virtus Olidata Bologna è stato dominante su entrambi i lati del campo, chiudendo la gara con 17 punti, frutto di un eccellente 7/8 dal campo, a dimostrazione della sua efficienza offensiva.

A questi numeri si aggiungono 8 rimbalzi e 5 falli subiti, dati che raccontano la sua capacità di farsi valere fisicamente nel pitturato e di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il tutto si traduce in un sontuoso 26 di valutazione, uno dei migliori del turno. Una prestazione completa, che conferma Diouf come pedina fondamentale nelle rotazioni bianconere e come uno dei lunghi italiani più incisivi della Serie A.

