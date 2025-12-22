Virtus, vittoria e primato! Brescia battuta 86-76

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – GERMANI BRESCIA 86-76 (18-21; 38-41; 66-53)

Virtus Olidata Bologna: Edwards 16, Pajola 17, Niang 8, Accorsi 0, Smailagic 7, Taylor 7, Alston Jr 3, Hackett 10, Morgan 3, Diarra 0, Diouf 9, Akele 6. All: Ivanovic.

Bilan 13, Ferrero 0, Massinburg 10, Doneda 0, Della Valle 20, Ndour 6, Burnell 19, Ivanovic 3, Mobio 0, Rivers 5, Cournooh 0. All: Cotelli Qui le statistiche complete

La Virtus Olidata Bologna conquista una vittoria pesante nello scontro al vertice contro la Germani Brescia, al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un avvio equilibrato e un primo tempo giocato punto a punto, le V Nere hanno cambiato passo nella ripresa, alzando il livello difensivo e trovando continuità in attacco. Spinte dal pubblico e dall’energia del collettivo, i bianconeri hanno preso il controllo della partita, chiudendo il match e tornando in vetta alla classifica di LBA.

La formazione allenata da coach Ivanovic tornerà in campo tra pochi giorni, il 26 dicembre 2025, per una nuova sfida casalinga di EuroLega contro l’Olympiacos.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto intenso tra Virtus Olidata Bologna e Germani Brescia. Dopo un avvio favorevole agli ospiti, le V Nere sono entrate in partita dando vita a un duello fisico. Brescia si è affidata al tiro da tre, ma la Virtus ha retto l’urto ed ha chiuso il parziale sotto di soli tre punti.

In avvio di secondo quarto i bianconeri hanno faticato e Brescia è scappata sul +8, costringendo Ivanovic al time-out. L’energia di Taylor e Smailagic e i canestri di Hackett hanno però rimesso in carreggiata la Virtus, che ha ritrovato il vantaggio andando all’intervallo lungo sul 41-38.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo c’è stata la fiammata della Virtus Bologna. Pajola e compagni, spinti dal pubblico presente, hanno alzato l’intensità difensiva, mettendo in grande difficoltà la Germani. La difesa aggressiva ha dato ritmo anche all’attacco, tanto che le V Nere hanno provato la fuga, toccando il +13 anche alla fine del terzo quarto.

L’ultimo ad arrendersi è stato Jason Burnell, che ha cercato di tenere accesa la sfida fino alla fine. Contro questa Virtus, però, c’è stato poco da fare perchè, una volta preso il largo, le V Nere sono state trascinate dall’energia di Akele. La sfida si è così chiusa con la vittoria della Virtus, che ha saputo rimanere lucida anche quando Brescia ha provato a innervosire gli animi nel quarto periodo. Con questo successo l’Olidata ritrova il primato in classifica ed ora può chiudere l’anno in testa alla classifica cercando di vincere la sfida in programma lunedì prossimo, 29 dicembre 2025, sul campo della Pallacanestro Trieste.

