Virtus, vittoria e primato! Battuta Brescia 87-79

GERMANI BRESCIA – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 79 – 87 (19-21, 37-44; 55-69)

Bilan 12, Ferrero 0, Massinbourg 6, Doneda 0, Santinon 0, Della Valle 14, Ndour 9, Burnell 14, Ivanovic 3, Mobio 6, Rivers 10, Cournooh 3. All: Cotelli Virtus Bologna: Vildoza 9, Edwards 11, Niang 11, Accorsi 0, Smailagic 7, Alston Jr 12, Hackett 8, Ferrari 0, Morgan 16, Jallow 8, Diouf 4, Akele 0. All: Ivanovic.

Vittoria convincente per la Virtus Bologna, che supera la Germani Brescia grazie a una prova solida e corale. Decisivo l’impatto di Daniel Hackett e Matt Morgan, leader nei momenti chiave del match, mentre Niang si è fatto valere sotto canestro con energia e fisicità, risultando prezioso su entrambi i lati del campo. Una prestazione di maturità per le V Nere, capaci di gestire il vantaggio con difesa intensa e attacco ordinato. Ora la Virtus tornerà in campo giovedì alle 18.30 sul parquet dell’Efes Istanbul e domenica in casa contro Udine.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio brillante della Virtus Bologna contro la Germani Brescia, con Smailagic protagonista e un buon impatto difensivo che ha portato le V Nere sul +8 nei primi minuti. La reazione di Brescia con Bilan e Della Valle ha riportato il match in equilibrio, con il primo quarto che si è chiuso sul 21-19 per la Virtus.

Nel secondo periodo la Virtus ha piazzato un parziale di 8-0, con Hackett e Morgan a guidare l’allungo fino al 35-24. Brescia è rimasta in scia grazie a qualche errore bianconero nel finale di tempo, andando all’intervallo sul 44-37.

Secondo Tempo.

Dopo la pausa è salito di livello Carsen Edwards, decisivo per respingere i tentativi di rimonta della Germani. Importante anche l’impatto di Niang a rimbalzo e in difesa, mentre le triple di Alston Jr e Morgan hanno spinto la Virtus al +14 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo la Virtus Bologna ha gestito il vantaggio con maturità, grazie a una difesa aggressiva e a un attacco efficace, ha controllato il ritmo e ha portato a casa una vittoria meritata contro Brescia.

