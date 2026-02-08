Brescia – Virtus, Jakovljevic: «Dovremo proporre la nostra migliore versione»

La Virtus Olidata Bologna è pronta a tornare in campo per una delle trasferte più complesse della stagione di Serie A. Domani, lunedì 9 febbraio alle ore 20.00, i bianconeri faranno visita alla Germani Brescia al PalaLeonessa A2A. Sarà un match che si preannuncia decisivo per il cammino in campionato. La squadra di casa guida attualmente la classifica e questo rende la sfida ancora più impegnativa per la Virtus.

Grande attenzione anche sugli aspetti legati al roster: rientrano tra i disponibili Matt Morgan e Momo Diouf, due recuperi importanti per ampliare le rotazioni. Tuttavia, Alessandro Pajola non sarà della partita. La gara sarà visibile in diretta su LBA TV, in chiaro su Cielo, su Sky Sport Basket e in radio su Nettuno Bologna Uno. Inoltre, a dirigere l’incontro saranno gli arbitri B. Attard, G. Giovannetti e D. Borgioni.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA.

Alla vigilia della trasferta contro la capolista, ha parlato l’assistant coach Nenad Jakovljevic:

«La partita di domani contro la Germani Brescia non ha bisogno di particolari presentazioni: affrontiamo una delle migliori, se non la migliore squadra del campionato, fin’ora. La classifica sta dimostrando questo, essendo loro primi. Per fare ciò che nessun’altra squadra ha fatto fin’ora – vale a dire vincere a Brescia – dovremo proporre la nostra migliore versione. Infatti, dovremo presentarci in campo con massima concentrazione ed energia. Ci servirà tutto questo per poter competere sul campo del PalaLeonessa e raggiungere l’obiettivo.»

