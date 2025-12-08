La Preview di Virtus Olidata Bologna – Derthona Tortona

Oggi la Virtus Olidata Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare la Bertram Derthona Tortona (ore 18.30, LBATV, Sky Sport Basket, Cielo), in una serata che avrà un significato speciale per tutto l’ambiente bianconero: la Belinight, il tributo dedicato a Marco Belinelli, con attività, incontri e una t-shirt celebrativa pensata per l’occasione.

Il match arriva nel pieno di un dicembre fittissimo per le V Nere, reduci dalle vittorie contro Cantù e Dubai e chiamate a confermare l’inerzia positiva. La storia del confronto sorride alla Virtus: 17-5 il computo totale, 11-0 nelle gare giocate in casa. Fuori Taylor per Bologna e Manjon per Tortona.

L’ANALISI SUL MOMENTO DELLA VIRTUS BOLOGNA.

La sfida con Dubai ha offerto una conferma importante: la Virtus sta crescendo di settimana in settimana. Pur all’interno di una gara fatta di continui cambi di ritmo, la formazione di Ivanović ha mostrato concentrazione nei momenti critici, equilibrio nelle scelte e la capacità di difendere con intensità quando la partita si è decisa.

Il dato più incoraggiante riguarda la coralità del contributo: Edwards è stato la principale fonte offensiva, Vildoza ha illuminato gli ultimi possessi con letture pulite, mentre Jallow ha dato energia e presenza nelle due metà campo. In un calendario che richiederà prontezza mentale prima ancora che brillantezza fisica, questa distribuzione di responsabilità è un segnale prezioso.

L’assenza di Taylor non altera le rotazioni: la Virtus ha già definito i propri equilibri e oggi cercherà soprattutto continuità nell’atteggiamento, con difesa aggressiva e attacco paziente, due aspetti che nelle ultime uscite stanno facendo la differenza.

L’AVVERSARIO DI OGGI: DERTHONA TORTONA.

La Bertram arriva dalla sconfitta con Venezia, ma il gruppo allenato da Mario Fioretti resta competitivo grazie a un’identità chiara e a punti di riferimento ben distribuiti. Su tutti Christian Vital, che viaggia oltre i 20 punti di media ed è il principale catalizzatore offensivo. Attorno a lui ruotano la fisicità di Olejniczak, le iniziative di Gorham e la duttilità di Strautins, elementi che garantiscono presenza a rimbalzo e profondità di soluzioni.

L’assenza di Manjon limita le opzioni in regia, rendendo fondamentale il rendimento di Hubb e Baldasso, chiamati a gestire tempi e ritmo. Tortona tende a esprimersi meglio quando può correre e alzare i possessi: per la Virtus sarà decisivo non concedere transizioni pulite e controllare l’area per evitare spazi facili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook