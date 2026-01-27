Morgan: «Tutto parte dalla difesa. Così possiamo correre e creare gioco»

Tra i protagonisti della vittoria della Virtus Olidata Bologna sul campo di Cremona c’è anche Matt Morgan, autore di una prova solida e concreta. L’esterno bianconero ha chiuso la gara con 19 punti in 25 minuti, tirando con buone percentuali, aggiungendo 3 rimbalzi, 5 assist e una valutazione di 18, confermando il suo peso all’interno dell’economia della squadra.

DIFESA E GESTIONE DEL RITMO.

Nel post partita, Morgan ha indicato con chiarezza la strada seguita dalla Virtus: «Crediamo in noi stessi, tutto parte dalla difesa perché poi possiamo giocare in transizione». Un aspetto fondamentale anche in vista di una stagione lunga e piena di impegni: «L’obiettivo è restare in salute, perché il calendario è ricco di partite e la stagione è ancora lunga».

L’americano ha poi ribadito le priorità del gruppo: «La nostra priorità è difendere duro, perché poi riusciamo a creare del gioco». Contro Cremona, squadra dotata di tiratori pericolosi, l’attenzione difensiva è stata decisiva: «Cremona aveva ottimi tiratori, ma abbiamo provato a fermarli». La chiave, però, resta la continuità: «Dobbiamo rendere la nostra difesa costante per 40’». Un messaggio chiaro, che rispecchia l’identità che la Virtus sta cercando di costruire partita dopo partita.

