Diouf: «Se gioco così posso aiutare la squadra»

La Virtus Olidata Bologna firma la settima vittoria consecutiva in LBA superando il Derthona Tortona alla Virtus Arena, in una gara iniziata in salita ma dominata nella seconda parte. Dopo un primo quarto complicato, la squadra di coach Ivanovic ha alzato l’intensità difensiva, costruendo nel secondo periodo un vantaggio che si è rivelato decisivo fino alla sirena finale.

Protagonista assoluto della serata è stato Momo Diouf, autore di una prestazione monumentale su entrambe le metà campo. Il lungo bianconero ha chiuso con 15 punti, 12 rimbalzi e 25 di valutazione, guidando la squadra per energia, fisicità e presenza costante nel pitturato. Tortona non è quasi mai riuscita a contenerlo, trovandosi ripetutamente spiazzata di fronte alla sua capacità di incidere sia nei pressi del ferro sia a rimbalzo. Accanto a lui brillano anche Niang (14 punti), Morgan (19) e Alston Jr, tutti fondamentali nel mantenere alto il ritmo e nel respingere i tentativi di rientro degli ospiti.

Con questo successo, la Virtus resta in vetta alla classifica insieme alla Germani Brescia e può ora proiettarsi con entusiasmo verso la delicata sfida di EuroLega contro l’Hapoel Tel Aviv, in programma venerdì sera ancora alla Virtus Arena.

LA NOTTE DI MOMO DIOUF.

La doppia doppia messa a referto contro Tortona certifica il momento di grande crescita di Momo Diouf, ormai presenza imprescindibile nelle rotazioni virtussine. Oltre ai numeri, a colpire è stata la sua capacità di dare tono alla squadra nei momenti chiave, dominando a rimbalzo (11 difensivi, 1 offensivo) e fornendo un’intensità che ha acceso anche i compagni.

Al termine della partita, Diouf ha commentato così la prestazione ai microfoni di LBA TV:

«Abbiamo giocato di squadra, mettendo in campo la giusta aggressività a rimbalzo ed in difesa. Questo ci ha permesso di vincere la partita. Sono contento dei miglioramenti che sto facendo, se gioco così posso dare una grande mano ai miei compagni».

