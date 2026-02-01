La Preview di Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino

La Virtus Olidata Bologna torna alla Virtus Arena per la sfida delle 19.00 contro la Dolomiti Energia Trentino, in un momento di calendario ricco di appuntamenti. Le V Nere arrivano dal successo in campionato a Cremona e dalla trasferta europea di Montecarlo, mentre Trento si presenta con entusiasmo dopo le vittorie contro Treviso in LBA e contro il Besiktas Istanbul in Eurocup.

Il match, valido per la regular season, sarà visibile gratuitamente su LBATV (previa registrazione). A dirigere l’incontro saranno Andrea Valzani, Matteo Lucotti e Gian Lorenzo Miniati. I precedenti sorridono alla Virtus, avanti 12-8 nel bilancio complessivo, anche se Trento ha già dimostrato di saper espugnare Bologna in due occasioni. All’andata, lo scorso 1° novembre, l’Olidata si impose nettamente per 83-102, guidata dalle prestazioni di Morgan, Edwards e Niang: l’unico precedente tra Dusko Ivanovic e Massimo Cancellieri.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

Il momento della Virtus racconta di una squadra che, nonostante le difficoltà di rotazione, continua a trovare risposte dal collettivo. La vittoria europea ha confermato una solidità mentale costruita partita dopo partita, con protagonisti che cambiano di gara in gara e un’identità sempre più riconoscibile: difesa intensa, condivisione del pallone e capacità di reggere l’urto nei finali punto a punto.

Contro Trento servirà lo stesso approccio, anche perché Ivanovic dovrà fare i conti con le assenze di Alen Smailagic e Alessandro Pajola, che riducono profondità e opzioni difensive sugli esterni. La chiave sarà mantenere alta l’energia sin dalla palla a due, sfruttare il fattore campo e non concedere a Trento ritmo e fiducia dall’arco. In un calendario che non concede tregua, la Virtus è chiamata a un’altra prova di maturità.

L’AVVERSARIO DI OGGI: DOLOMITI ENERGIA TRENTINO.

Trento arriva a Bologna con entusiasmo e fiducia, forte di un backcourt capace di accendersi in qualsiasi momento. DJ Steward, Khalif Battle e DeVante’ Jones rappresentano un trio pericoloso per punti e creazione dal palleggio, mentre sotto canestro l’atletismo di Bayehe e l’energia di Mawugbe garantiscono presenza a rimbalzo e intimidazione.

La squadra di Cancellieri ama alzare il ritmo, correre in transizione e colpire sugli scarichi, cercando di sfruttare le rotazioni ridotte degli avversari. Per provare l’impresa alla Virtus Arena servirà una partita di grande disciplina difensiva, limitare le palle perse e restare agganciati al punteggio nei momenti in cui la Virtus proverà ad allungare. Se Trento riuscirà a imporre la propria intensità, la gara può restare aperta fino all’ultimo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook