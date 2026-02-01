BasketVirtus Bologna
La Preview di Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino
La presentazione di Virtus Olidata Bologna – Dolomiti Energia Trentino, match valido per la diciottesima giornata di LBA
La Virtus Olidata Bologna torna alla Virtus Arena per la sfida delle 19.00 contro la Dolomiti Energia Trentino, in un momento di calendario ricco di appuntamenti. Le V Nere arrivano dal successo in campionato a Cremona e dalla trasferta europea di Montecarlo, mentre Trento si presenta con entusiasmo dopo le vittorie contro Treviso in LBA e contro il Besiktas Istanbul in Eurocup.
Il match, valido per la regular season, sarà visibile gratuitamente su LBATV (previa registrazione). A dirigere l’incontro saranno Andrea Valzani, Matteo Lucotti e Gian Lorenzo Miniati. I precedenti sorridono alla Virtus, avanti 12-8 nel bilancio complessivo, anche se Trento ha già dimostrato di saper espugnare Bologna in due occasioni. All’andata, lo scorso 1° novembre, l’Olidata si impose nettamente per 83-102, guidata dalle prestazioni di Morgan, Edwards e Niang: l’unico precedente tra Dusko Ivanovic e Massimo Cancellieri.
IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.
Il momento della Virtus racconta di una squadra che, nonostante le difficoltà di rotazione, continua a trovare risposte dal collettivo. La vittoria europea ha confermato una solidità mentale costruita partita dopo partita, con protagonisti che cambiano di gara in gara e un’identità sempre più riconoscibile: difesa intensa, condivisione del pallone e capacità di reggere l’urto nei finali punto a punto.
Contro Trento servirà lo stesso approccio, anche perché Ivanovic dovrà fare i conti con le assenze di Alen Smailagic e Alessandro Pajola, che riducono profondità e opzioni difensive sugli esterni. La chiave sarà mantenere alta l’energia sin dalla palla a due, sfruttare il fattore campo e non concedere a Trento ritmo e fiducia dall’arco. In un calendario che non concede tregua, la Virtus è chiamata a un’altra prova di maturità.
L’AVVERSARIO DI OGGI: DOLOMITI ENERGIA TRENTINO.
Trento arriva a Bologna con entusiasmo e fiducia, forte di un backcourt capace di accendersi in qualsiasi momento. DJ Steward, Khalif Battle e DeVante’ Jones rappresentano un trio pericoloso per punti e creazione dal palleggio, mentre sotto canestro l’atletismo di Bayehe e l’energia di Mawugbe garantiscono presenza a rimbalzo e intimidazione.
La squadra di Cancellieri ama alzare il ritmo, correre in transizione e colpire sugli scarichi, cercando di sfruttare le rotazioni ridotte degli avversari. Per provare l’impresa alla Virtus Arena servirà una partita di grande disciplina difensiva, limitare le palle perse e restare agganciati al punteggio nei momenti in cui la Virtus proverà ad allungare. Se Trento riuscirà a imporre la propria intensità, la gara può restare aperta fino all’ultimo.
