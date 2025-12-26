Ivanovic post Virtus-Olympiakos (94-97): «Non ci abbiamo creduto tutti, e per questo abbiamo perso»

La Virtus Bologna non completa la rimonta sul fortissimo Olympiakos a Santo Stefano: i bianconeri, finiti sotto anche di venti punti, vendono cara la pelle nell’ultimo quarto andando a riacchiappare i greci anche fino al -1, prima del 94-97 finale. Se i biancorossi hanno da recriminare una cattiva gestione del vantaggio nella seconda metà di partita, la squadra di casa ha pagato un pessimo dato a rimbalzo (19 contro 40), nonostante il cuore mostrato sul parquet anche quando la gara sembrava definitivamente persa. Anche Ivanovic, in conferenza stampa, ha elogiato la prestazione dei suoi.

Le parole di coach Dusko Ivanovic post Virtus-Olympiakos

Ecco il commento postgara di coach Dusko Ivanovic. «Nel basket a volte si vince, a volte si perde, ma l’importante è non abbattersi mai e in questa partita alcuni giocatori hanno mollato. La partita dura 40′, non ci abbiamo creduto insieme tutti e per questo abbiamo perso. Nel secondo quarto siamo stati troppo soft in difesa, a differenza degli avversari, invece nell’ultimo parziale abbiamo giocato molto meglio. Abbiamo concesso tanti liberi e canestri facili, e sono errori che sono dipesi solo da noi».

