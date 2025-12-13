Jakovljevic: «Contro Milano serviranno energia e attenzione per 40 minuti»

Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato per una delle partite più attese del panorama cestistico nazionale. Domenica 14 dicembre, alle ore 20.00, l’Unipol Forum di Assago farà da cornice alla sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna, un confronto che arriva in un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni.

La Virtus è chiamata a reagire immediatamente dopo lo stop europeo contro l’Hapoel Tel Aviv, primo passaggio a vuoto casalingo in Eurolega che ha interrotto una lunga serie positiva. Il match sarà seguito in diretta su LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno, con la terna arbitrale composta da Rossi, Giovannetti e Perciavalle.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

A presentare la trasferta lombarda in casa Virtus è l’assistant coach Nenad Jakovljevic, che ha messo l’accento sulle difficoltà di affrontare una squadra strutturata come l’Olimpia. «Ci troviamo di fronte una squadra dalle indubbie qualità in attacco, sia dal punto di vista individuale che a livello collettivo», ha dichiarato, sottolineando come Milano possa colpire in diversi modi e con più protagonisti.

L’analisi si sposta poi sull’identità difensiva dei biancorossi, uno dei marchi di fabbrica della formazione milanese in questo avvio di campionato. «Milano in difesa si è dimostrata per ora la squadra che nel campionato italiano subisce meno punti», ha spiegato Jakovljevic, indicando con chiarezza il livello di attenzione richiesto ai bianconeri.

La chiave, secondo l’assistant coach, sarà soprattutto mentale. «Il nostro obiettivo sarà giocare 40’ con la massima determinazione ed energia, ma soprattutto sarà fondamentale un alto livello di attenzione su ogni singolo possesso», ha concluso. Un messaggio chiaro per una Virtus attesa da un periodo fitto di impegni e chiamata a una prova di maturità su uno dei parquet più difficili del campionato.

