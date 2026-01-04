Virtus Bologna: Francesco Ferrari è un nuovo giocatore bianconero!

Francesco Ferrari è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. La società bianconera, tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale e sui canali social, ha annunciato l’arrivo sotto le Due Torri del classe 2005, che nelle ultime stagioni ha vestito la canotta della UEB Gesteco Cividale, formazione militante nel campionato di Serie A2.

Stagione dopo stagione, il giocatore azzurro è cresciuto, guadagnandosi l’attenzione della stessa Virtus, che già nel corso dello scorso mercato estivo aveva trovato un accordo con l’atleta, il cui approdo a Bologna era inizialmente previsto per la fine del mese di gennaio. La situazione legata agli infortuni, però, ha accelerato i tempi e così Francesco Ferrari vestirà in anticipo i colori bianconeri.

IL COMUNICATO DELLA VIRTUS BOLOGNA

Di seguito il comunicato diffuso dalla Virtus Bologna:

Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Francesco Ferrari.

Ala di 204cm, Ferrari è cresciuto nel settore giovanile del College Basketball Borgomanero prima di approdare nella scorsa stagione a Cividale, nel campionato di Serie A2. Quest’anno con la squadra friulana ha viaggiato a 14 punti di media e quasi 7 rimbalzi a partita. Il 10 dicembre 2025 contro l’Urania Milano, Ferrari ha messo a segno 36 punti: numeri che non si vedevano dal 1991 nei due massimi campionati nazionali da parte di un giocatore italiano di 20 anni.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale, Ferrari ha lasciato il segno durante la scorsa estate: con l’Italia under 20 è diventato Campione d’Europa di categoria chiudendo il torneo con 16 punti e 5,4 rimbalzi di media a partita, numeri che gli sono valsi il premio di MVP della competizione. Ha già esordito con la Nazionale maggiore lo scorso 27 novembre nella gara di qualificazione ai Mondiali control’Islanda.

La Virtus Bologna dà il benvenuto ufficiale a Francesco Ferrari nella grande famiglia bianconera

