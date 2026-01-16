Frecciarossa Final Eight 2026, definiti gli orari e la programmazione televisiva

La Lega Basket Serie A ha ufficializzato date e orari della Frecciarossa Final Eight 2026, che assegnerà la Coppa Italia, confermando Torino e l’INALPI Arena come teatro dell’evento dal 18 al 22 febbraio 2026. Un appuntamento ormai fisso del calendario, attesissimo da tifosi e addetti ai lavori, che vedrà la Virtus Olidata Bologna protagonista nel tabellone dei quarti di finale.

ECCO DATE E ORARI UFFICIALI.

Le V Nere scenderanno in campo giovedì 19 febbraio alle ore 20.45 contro la Guerri Napoli, nel match che chiuderà il programma dei quarti. Una sfida da dentro o fuori, trasmessa in diretta su LBATV e Sky Sport Basket, che metterà subito alla prova ambizioni e condizione della squadra bianconera in una competizione dove l’errore non è ammesso.

Il programma dei quarti prenderà il via mercoledì 18 febbraio con Germani Brescia – APU Old Wild West Udine alle 18.00 e EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste alle 20.45. Il giorno successivo, prima di Virtus-Napoli, spazio alle 18.00 a Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona.

Le semifinali sono in calendario sabato 21 febbraio, con la prima alle 18.00 e la seconda alle 20.45, entrambe visibili anche in chiaro su Cielo. La finale che assegnerà la Coppa Italia 2026 si giocherà domenica 22 febbraio alle ore 17.00, sempre con copertura LBATV, Sky Sport Basket e Cielo.

Per la Virtus Bologna l’obiettivo è chiaro: tornare a Torino da protagonista e puntare al trofeo, consapevole che ogni partita sarà una finale anticipata. La Final Eight è pronta, l’attesa può ufficialmente cominciare.

