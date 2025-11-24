Diouf: «La forza è nel gruppo, questo ci ha permesso di vincere»

La vittoria della Virtus Olidata Bologna sul campo di Cantù non è soltanto un altro passo importante in classifica, ma anche la conferma della crescita costante di Momo Diouf, protagonista silenzioso ma essenziale nella rotazione di coach Ivanovic. Con 10 punti, 9 rimbalzi e un assist, il lungo bianconero ha inciso su entrambi i lati del campo, portando energia, presenza fisica e continuità nei momenti chiave di un match reso complicato dal ritmo elevato e dal poco recupero dopo l’impegno europeo.

La sua prestazione, solida e concreta, rispecchia al meglio l’identità che la Virtus sta modellando: un gruppo capace di adattarsi ai ritmi serrati del calendario, mantenendo compattezza, durezza mentale e una forte predisposizione al lavoro collettivo. Proprio l’interpretazione “di squadra” è uno dei temi centrali sottolineati da Diouf nel post partita, consapevole del ruolo che ciascun giocatore deve ricoprire per sostenere le ambizioni stagionali delle V Nere.

LE DICHIARAZIONI DI MOMO DIOUF.

Al termine della sfida vinta 77-89 al PalaDesio, Momo Diouf ha evidenziato le difficoltà della gara e il valore della prestazione collettiva: «Non era facile, avendo giocato due giorni prima. Cantù è una squadra difficile da affrontare, che va molto a rimbalzo in attacco e siamo stati bravi a limitarli».

Il lungo bianconero ha poi sottolineato quanto la forza del gruppo sia risultata determinante: «Abbiamo giocato di squadra, questo ci ha permesso di vincere».

Abituata ormai a ritmi compressi, la Virtus continua a mostrare una capacità crescente nel gestire le fasi di sovraccarico: «Oramai siamo abituati a fare questi tour de force, abbiamo capito cosa bisogna fare in questi momenti».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno europeo, perchè domani alle 18.45 le V Nere scenderanno in campo alla Ulker Sports Arena per affrontare il Fenerbahce Istanbul: «Ora la testa va alla sfida di EuroLega contro il Fenerbahce».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook