BasketVirtus Bologna
La Preview di Germani Brescia – Virtus Olidata Bologna
Virtus Bologna a Brescia per una sfida chiave in LBA: assenze, momento difficile e pericoli Germani. Analisi completa del match di oggi
La Virtus Bologna torna in campo in LBA per una trasferta delicata sul parquet della Germani Brescia, match in programma oggi alle ore 20.00 e visibile su LBATV, Sky Sport Basket e Cielo. Per le Vu Nere si tratta di una gara cruciale nella corsa ai vertici della classifica di Serie A, dopo un periodo complicato tra campionato ed Eurolega che ha messo a dura prova energie fisiche e mentali del gruppo di Dusko Ivanovic.
Di fronte ci sarà una Brescia in fiducia, reduce dalla vittoria contro Milano e preparata con una settimana intera di lavoro mirato su questa sfida.
IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.
Il momento della Virtus è segnato da tre sconfitte consecutive che hanno cambiato l’inerzia della stagione. Il pesante k.o. del Pireo ha evidenziato una squadra affaticata, con rotazioni ridotte e diversi acciacchi. A Brescia mancheranno Pajola e Morgan, due assenze che tolgono profondità e qualità al backcourt.
Proprio in questo contesto si inseriscono le parole di Ivanovic sul tema mercato: l’allenatore montenegrino ha sottolineato come la continuità favorisca i gruppi che lavorano insieme nel tempo, ma ha anche ammesso che, quando serve qualità, aggiungere un giocatore può diventare una necessità. Un messaggio che fotografa bene il momento bianconero: serve una scossa immediata sul parquet, ma anche una riflessione strutturale sul futuro prossimo della squadra.
L’AVVERSARIO DI OGGI: GERMANI BRESCIA.
Dal punto di vista Virtus, la Germani presenta diversi pericoli concreti. Il primo nome cerchiato in rosso è quello di Amedeo Della Valle, terminale offensivo capace di accendersi in qualsiasi momento, soprattutto dal perimetro. Attenzione poi al dominio interno di Miro Bilan, lungo di grande impatto a rimbalzo e nel gioco in post basso, e alla regia di Nikola Ivanovic, motore della manovra bresciana.
La fisicità di Burnell e Ndour completa un pacchetto che può mettere in difficoltà una Virtus stanca. Per le Vu Nere sarà fondamentale controllare il ritmo, limitare le transizioni e non concedere parziali emotivi a una Brescia che, in casa, sa diventare molto pericolosa.
