La Preview di Germani Brescia – Virtus Olidata Bologna

La Virtus Bologna torna in campo in LBA per una trasferta delicata sul parquet della Germani Brescia, match in programma oggi alle ore 20.00 e visibile su LBATV, Sky Sport Basket e Cielo. Per le Vu Nere si tratta di una gara cruciale nella corsa ai vertici della classifica di Serie A, dopo un periodo complicato tra campionato ed Eurolega che ha messo a dura prova energie fisiche e mentali del gruppo di Dusko Ivanovic.

Di fronte ci sarà una Brescia in fiducia, reduce dalla vittoria contro Milano e preparata con una settimana intera di lavoro mirato su questa sfida.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

Il momento della Virtus è segnato da tre sconfitte consecutive che hanno cambiato l’inerzia della stagione. Il pesante k.o. del Pireo ha evidenziato una squadra affaticata, con rotazioni ridotte e diversi acciacchi. A Brescia mancheranno Pajola e Morgan, due assenze che tolgono profondità e qualità al backcourt.

Proprio in questo contesto si inseriscono le parole di Ivanovic sul tema mercato: l’allenatore montenegrino ha sottolineato come la continuità favorisca i gruppi che lavorano insieme nel tempo, ma ha anche ammesso che, quando serve qualità, aggiungere un giocatore può diventare una necessità. Un messaggio che fotografa bene il momento bianconero: serve una scossa immediata sul parquet, ma anche una riflessione strutturale sul futuro prossimo della squadra.

L’AVVERSARIO DI OGGI: GERMANI BRESCIA.

Dal punto di vista Virtus, la Germani presenta diversi pericoli concreti. Il primo nome cerchiato in rosso è quello di Amedeo Della Valle, terminale offensivo capace di accendersi in qualsiasi momento, soprattutto dal perimetro. Attenzione poi al dominio interno di Miro Bilan, lungo di grande impatto a rimbalzo e nel gioco in post basso, e alla regia di Nikola Ivanovic, motore della manovra bresciana.

La fisicità di Burnell e Ndour completa un pacchetto che può mettere in difficoltà una Virtus stanca. Per le Vu Nere sarà fondamentale controllare il ritmo, limitare le transizioni e non concedere parziali emotivi a una Brescia che, in casa, sa diventare molto pericolosa.

