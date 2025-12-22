La Preview di Virtus Olidata Bologna – Germani Brescia

Questa sera alla Virtus Arena va in scena un appuntamento di grande interesse per il basket italiano: la Virtus Olidata Bologna ospita la Germani Brescia nel rematch delle LBA Finals Unipol 2025. In palio non c’è solo il prestigio della sfida tra due squadre protagoniste della scorsa stagione, ma anche il primo posto della Serie A Unipol 2025/26.

Dopo la sconfitta di Milano in campionato e il doppio impegno europeo a Belgrado contro Partizan e Stella Rossa, la Virtus vuole ritrovare continuità e fiducia davanti al proprio pubblico. Brescia arriva invece con il morale alto dopo il successo interno contro Varese e l’obiettivo di confermare la propria leadership. Palla a due oggi, lunedì 22 dicembre alle 20.30, diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus si avvicina agli ultimi giorni del 2025 con un mix di entusiasmo e consapevolezza dei margini di miglioramento. La doppia trasferta a Belgrado ha portato una vittoria e una sconfitta di misura, dimostrando che la squadra può competere fino all’ultimo secondo anche nei contesti più difficili. Il -1 contro la Stella Rossa ha messo in luce la necessità di gestire meglio i possessi nei momenti chiave, ma ha anche confermato solidità mentale e leadership dei giocatori di riferimento, su tutti Edwards.

La Virtus resta pienamente in corsa per i play-in e può guardare al futuro con fiducia, con un trittico di partite cruciali davanti: Brescia in campionato, Olympiacos in Eurolega e la trasferta di Trieste. Dare continuità alle prestazioni e migliorare l’efficienza nei momenti decisivi sarà fondamentale per trasformare la chiusura del 2025 in un trampolino verso un 2026 ambizioso.

L’AVVERSARIO DI OGGI: GERMANI BRESCIA.

Brescia arriva a Bologna con una squadra equilibrata e ben organizzata, guidata dagli esterni Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, e dal centro Miro Bilan, garanzia di rimbalzi e punti. Il roster è completato da giocatori duttili come Jason Burnell e Maurice Ndour, capaci di dare equilibrio tra difesa e attacco.

Tra le curiosità, Giancarlo Ferrero taglia la presenza numero 300 in Serie A, mentre David Cournooh, ex Virtus, aggiunge esperienza e motivazione. Nonostante l’ottima classifica, la trasferta alla Virtus Arena resta un test delicato: mantenere ritmo e lucidità sarà essenziale per confermare la leadership in campionato, ma la Virtus proverà a trasformare il fattore campo in un’arma decisiva per il riscatto.

