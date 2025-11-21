Ivanovic: «Giocato bene per buona parte della gara, dobbiamo continuare così»

La Virtus Bologna fa 5/5 in Eurolega al PalaDozza, battendo il Maccabi Tel Aviv per 99-89. La sfida, rimasta in equilibrio sostanzialmente solo nel primo quarto, ha messo in mostra una bella Virtus, capace di trovare le soluzioni giuste sia in attacco sia in difesa, sfruttando al meglio le giocate dei propri leader.

Carsen Edwards, autore di 26 punti, è stato l’MVP della gara; il numero 3, però, ha trovato il supporto prima di Vildoza e poi di Morgan, entrambi protagonisti di una buona prestazione. Molto bene in attacco anche Momo Diouf, sempre pronto a rispondere quando i compagni lo hanno chiamato in causa. Per chiudere, spicca ancora Alston Jr, che nel quarto periodo – nel momento di massimo sforzo del Maccabi – ha segnato le triple che hanno chiuso i giochi.

Adesso per le V Nere ci sono 48 ore di pausa prima di scendere nuovamente in campo per una nuova trasferta di LBA sul parquet della Pallacanestro Cantù.

LE DICHIARAZIONI DEI PORTAGONISTI.

Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«Questa è stata l’ultima partita al PalaDozza ed abbiamo finito bene questa prima parte di partite. Abbiamo giocato molto bene per buona parte della gara, ma le 5 palle perse nel quarto periodo hanno permesso al Maccabi di provare a tornare in partita. Abbiamo sofferto un po’ a rimbalzo, soprattutto offensivo, ma siamo contenti per la vittoria».

«Dobbiamo essere una squadra che gioca assieme, i giocatori devono aiutarsi a vicenda ed oggi tutti hanno dato buone soluzioni in attacco. Spero che possiamo migliorare di partita in partita».

