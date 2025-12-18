Morgan «È una grande vittoria, abbiamo giocato da vera squadra»

La Virtus Bologna espugna Belgrado e manda un segnale forte, superando il Partizan con un netto 86-68 nel match valido per la 16ª giornata. Una prova di grande solidità e maturità per le V Nere, capaci di imporre ritmo, fisicità e lucidità offensiva in uno dei palazzetti più caldi del continente. Dopo un primo tempo combattuto, la squadra di Ivanovic ha alzato il livello nella ripresa, scavando un solco decisivo grazie a un’ottima circolazione di palla e a una difesa attenta e aggressiva.

Sei giocatori in doppia cifra testimoniano la forza del collettivo bianconero, con Alston Jr. e Morgan a quota 14 punti, Edwards miglior realizzatore con 20 e un contributo diffuso che ha piegato la resistenza dei serbi. Un successo pesante anche in chiave fiducia, considerando il tour de force in terra serba: la Virtus tornerà infatti in campo domani, venerdì 19 dicembre alle ore 20.45, sempre a Belgrado, per affrontare la Stella Rossa, in un’altra sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà.

LE PAROLE DI MATT MORGAN.

Tra i protagonisti della serata c’è Matt Morgan, incisivo nei momenti chiave e perfettamente inserito nel contesto corale della Virtus. A fine gara, l’esterno bianconero ha sottolineato il valore del successo e lo spirito mostrato dal gruppo:

«È una grande vittoria per noi, ottenuta battendo una buona squadra in un impianto che crea un’atmosfera unica. Abbiamo giocato di squadra, e non ci siamo fatti scoraggiare dagli errori continuando a incoraggiarci l’un l’altro».

Morgan ha poi evidenziato la capacità di adattamento della Virtus durante il match:

«In molti abbiamo dato un contributo per questa vittoria, è una bella vittoria. Ci siamo adattati anche alle difficoltà, tutti hanno aiutato ed abbiamo vinto una grande partita in trasferta».

Non è mancato un riferimento all’episodio di esultanza che c’è stato dopo un canestro segnato:

«C’è stato quel momento in cui mi sono lasciato andare, preso dall’entusiasmo del momento. Sono felice di aver dato una mano per vincere».

Parole che fotografano al meglio una Virtus compatta, ambiziosa e sempre più consapevole dei propri mezzi.

