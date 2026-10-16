I più presenti 12) Flavio Carera

Flavio Carera arrivò a Bologna, dopo l’esperienza di Livorno, con impressa nella mente e nel cuore quella famosa e beffarda finale persa nel 1989 sul traguardo finale con il canestro non convalidato a Forti. Curiosamente, proprio contro le V nere aveva stabilito due record: il suo punteggio più alto, 25 punti nel 1991, e la sua unica tripla realizzata, nella semifinale del 1989.

I trionfi alla Virtus di Flavio Carera

Alla Virtus Flavio Carera ebbe modo di “consolarsi”, vincendo tre scudetti consecutivi dal 1993 al 1995, la Supercoppa del 1995 e la Coppa Italia del 1997. Giocatore di fortissimo impatto difensivo, specialista in blocchi, rimbalzi e tuffi per recuperare il pallone. Flavio decise un derby pur segnando un solo punto. Infatti nel finale stoppò Djordjevic e recuperò un pallone in tuffo. Anche in attacco sapeva farsi rispettare e il suo gancio era assolutamente inarrestabile.

Le partite più belle

Tante le partite memorabili di Flavio Carera. Tutti ricordano il 7 novembre 1992 quando trascinò le V nere a una grande rimonta contro Treviso che, avanti di 22 punti si fece rimontare da una Knorr che alla fine vinse di nove punti. Bellissima anche la sua gara tre di finale scudetto di quella stagione, sempre contro i trevigiani, una cavalcata terminata 117-83. Dovendo però scegliere, richiamerei una gara contro Milano, il 19 dicembre 1993, in cui stabilì cinque suoi record personali. Eccoli: 19 rimbalzi, di cui 14 difensivi, 5 stoppate, 5 tiri liberi realizzati e 36 di valutazione. In quella partita segnò anche 12 punti, recuperò 6 palloni e subì 7 falli restando in campo per 39 minuti, anche perché Levingston non era ancora stato sostituito e Binelli aveva contratto la varicella.

La partenza e il ritorno

Dopo cinque stagioni ricche di soddisfazioni Flavio Carera lasciò Bologna, per tornarvi nell’estate 2001. Le V nere, reduci dal grande slam, lo richiamarono per aiutare la crescita di Paolo Barlera e così, in allenamento. Flavio Carera si trovò ad allenarsi con Griffith e Belinelli. Per Flavio, in sei stagioni totali nella Virtus, 1613 punti in 341 partite giocate. In nazionale 654 punti in 136 presenze (di questi, rispettivamente, 52 e 7 con la formazione sperimentale). Nel periodo in maglia Virtus 361 punti in 86 partite. Proprio mentre giocava a Bologna ha ottenuto le più grandi soddisfazioni anche con la maglia azzurra. La Medaglia d’Argento all’Europeo di Spagna nel 1997, la Medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo in Francia nel 1993 e la Medaglia d’Argento ai Goodwill Games in Russia nel 1994.

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