Ivanovic: «Avevamo le idee chiare su come giocare, Niang ha fatto una prestazione super»

La Virtus Bologna vince a Dubai al termine di una sfida intensa, decisa soltanto nel quarto periodo. Intensità e atletismo non sono mancati nel corso della gara, che la Virtus ha controllato nel migliore dei modi, gestendo con lucidità le situazioni più complicate e rimanendo concentrata anche quando Dubai ha provato ad aumentare in modo eccessivo la pressione difensiva, non sanzionata però dalla terna arbitrale.

MVP della gara è Saliou Niang, assoluto protagonista. Il numero 7 bianconero ha fatto la differenza su entrambe le metà campo, chiudendo con 17 punti, 17 rimbalzi, tre assist, una stoppata, due palloni recuperati e 36 di Player Index Rating. Il suo impatto ha colto di sorpresa Dubai che, nonostante la presenza di lunghi più fisici, si è trovata a subire le scorribande di Niang, trascinatore della squadra verso la vittoria.

Con questo successo Pajola e compagni rimangono agganciati alla zona play-in e ora dovranno preparare al meglio la sfida di LBA, in programma domenica alle ore 19 alla Virtus Arena contro la Pallacanestro Treviso.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«E’ stata una partita dura, giocata da due squadre che volevano vincere. Avevamo chiare le idee su come dover giocare stasera, soprattutto in difesa. Abbiamo giocato con aggressività e con la giusta intensità, restando lucidi nel momento decisivo e controllando al meglio la lotta a rimbalzo. Questo ha fatto la differenza. Tutti hanno giocato bene stasera, qualcuno ha più soluzioni offensive di altri ma è normale. Carsen Edwards lo abbiamo preso per trovare soluzioni con tiri e assist, ma se devo menzionare qualcuno è Niang che ha fatto una prestazione di altissimo livello».

