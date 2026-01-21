La Preview di Virtus Bologna – Fenerbahce Istanbul

Questa sera, palla a due alle 20.30. la Virtus Bologna ospita alla Virtus Arena il Fenerbahçe Beko Istanbul per il 23° turno di Eurolega. Arbitrano Juan Carlos Garcia, Saulius Racys e Saso Petek, con diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Le V Nere affrontano una delle squadre più solide del momento, che è campione in carica, in una gara che richiederà attenzione e continuità per tutti i quaranta minuti.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus arriva alla sfida con diverse assenze (Diarra, Smailagic e Vildoza), ma Dusko Ivanovic ha chiarito il contesto: «Probabilmente la partita più tosta in questo momento. Il Fenerbahçe è una grande squadra, gioca bene e con De Colo è tra le favorite per vincere l’Eurolega. Dovremo essere duri e concentrati, senza cali».

Il tema delle assenze è stato affrontato anche da Momo Diouf: «Ci mancano alcuni giocatori, ma deve essere una motivazione in più. Servirà la stessa energia per tutti i 40 minuti». La Virtus dovrà costruire la partita sulla difesa e sulla qualità delle scelte offensive, evitando di forzare contro una squadra che concede poco dal palleggio. Una buona percentuale da tre sarà fondamentale per allargare il campo e non restare intrappolati nel traffico. Attenzione anche a Carsen Edwards, ex della gara: a Istanbul faticò, ma davanti al pubblico di casa può trovare ritmo e fiducia.

L’AVVERSARIO DI OGGI: FENERBAHCE ISTANBUL.

Il Fenerbahçe si presenta con numeri importanti: 82 punti, 36 rimbalzi, 16.3 assist e PIR 85.7 di media. È una squadra che gioca a ritmo basso, perde pochi palloni e difende forte sull’area, costringendo spesso gli avversari a tiri difficili. Wade Baldwin è il riferimento principale, mentre Horton-Tucker rappresenta il problema fisico più evidente quando attacca il ferro.

Il sistema di Jasikevicius si regge sull’equilibrio di Melli e Birch, sulla versatilità di Hall e sulle fiammate di Biberovic. Il ritorno di Nando De Colo ha aggiunto esperienza e gestione dei finali, come dimostrato subito all’esordio. Non è una squadra che vive di triple, ma che segna quando conta. Per vincere la Virtus avrà bisogno di pazienza e precisione

