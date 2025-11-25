La Preview di Fenerbahce Istanbul – Virtus Bologna

La dodicesima giornata di EuroLega mette di fronte Fenerbahce Beko Istanbul e Virtus Bologna, in campo oggi, martedì 25 novembre, alle 18.45 alla Ulker Sports and Event Hall. Una gara dal peso specifico elevatissimo per entrambe. La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

La Virtus dovrà rinunciare agli indisponibili Brandon Taylor e Alen Smailagic. Tuttavia, arriva in Turchia con fiducia e ambizione. Il team è consapevole del valore dei campioni d’Europa in carica. «La partita di oggi è molto importante perché affrontiamo la miglior squadra dell’Eurolega a livello difensivo. Sarà dura, ma noi siamo venuti qui per provare a vincerla», ha dichiarato coach Dusko Ivanovic. Sulla stessa linea Derrick Alston Jr.: «Affrontare i campioni significa sempre una sfida tosta. Dovremo restare concentrati su noi stessi mantenendo sforzo e intensità per tutti i quaranta minuti».

VIRTUS BOLOGNA: CONTINUITA’, SOLIDITA’ E IDENTITA’ CHIARA

La Virtus arriva alla sfida di Istanbul forte del successo esterno in campionato sul parquet di Cantù. Un 77-89 che conferma solidità, profondità e maturità gestionale. Questo è stato raggiunto in un periodo di calendario ravvicinato. La squadra bianconera ha mostrato energia costante, controllo del ritmo e grande impatto fisico per tutta la gara.

A meno di quarantotto ore dalla vittoria europea contro il Maccabi, i bianconeri hanno ribadito una chiara identità: contributi diffusi da tutto il roster, capacità di reagire ai tentativi di rientro avversari e pieno controllo emotivo e tecnico del match. Questo è un segnale importante che certifica la continuità della formazione di Ivanovic. Sono saldamente in vetta alla classifica LBA e pronti a misurarsi con una delle corazzate dell’EuroLega moderna. La missione sarà quella di tenere alto il livello d’intensità. Inoltre, dovranno limitare il talento individuale di un Fenerbahce ricco di soluzioni.

L’AVVERSARIO DI OGGI: FENERBAHCE ISTANBUL

La squadra di Sarunas Jasikevicius si presenta all’appuntamento con numeri da élite: 80.8 punti di media, 35.4 rimbalzi e un PIR complessivo di 83.2. L’equilibrio tra fisicità, disciplina e talento è il marchio di fabbrica del Fenerbahçe, che può contare sulla leadership di Wade Baldwin IV (14 punti e 5.7 assist), sulla versatilità di Devon Hall (10.8 punti, 3.8 rimbalzi) e sulla solidità di Nicolò Melli, prezioso nei 21 minuti di media con 6.4 punti e 4.9 rimbalzi.

La profondità del roster turco è evidente: dalla completezza di Horton-Tucker, fino all’impatto difensivo di Birch e all’efficienza di Colson. Un gruppo costruito per competere fino in fondo. In casa concede pochissimo. Per la Virtus servirà una gara di attenzione e durezza per quaranta minuti. Sperano di espugnare uno dei campi più complicati d’Europa.

