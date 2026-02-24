Ivanovic: «Dobbiamo risolvere i problemi nella posizione di play e tornare ad essere aggressivi»

Dopo la delusione di Torino alle Final Eight di Coppa Italia la Virtus Bologna torna in campo, domani arriverà il Barcelona per il 29 turno di Eurolega. La formazione Catalana è reduce anch’essa dalla coppa nazionale nella quale è stata sconfitta in semifinale dal Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo.

Per i bianconeri un pessima notizia arriva anche dall’infermeria, Daniel Hackett verrà infatti rivalutato tra due settimane per via di una lesione di primo grado al grande gluteo sinistro. L’infortunio risale alla sfida contro Napoli in Coppa Italia.

Le parole di Coach Ivanovic e Aliou Diarra alla vigilia di Virtus Bologna – Barcelona

Le parole di coach Dusko Ivanovic sulla sfida interna contro Barcellona: «Dopo la Coppa Italia abbiamo una partita di Euroleague contro una delle più grandi squadre d’Europa. In questo momento penso che dobbiamo concentrarci principalmente su noi stessi. Vale a dire soprattutto risolvere i problemi che stiamo trovando con la posizione di playmaker. Dobbiamo trovare qualche soluzione e fare meglio. Inoltre dobbiamo tornare a essere aggressivi in difesa e provare a giocare meglio in transizione, cercando magari di ottenere 10-15 punti facili, dato che in questo momento per noi giocare 5 vs 5 è difficile. Quindi il nostro obiettivo per questa partita è essere aggressivi e provare a correre.»

Aliou Diarra sulla partita di domani: «Siamo contenti perché ci siamo allenati bene. Siamo pronti, ognuno di noi è pronto e pronto a dare il massimo. All’andata abbiamo perso con Barcellona e per questo vogliamo provare a vincere, anche se sappiamo quanto loro siano una squadra forte ed esperta. Arriviamo da una settimana in cui siamo usciti dalla Coppa Italia, ma questo è lo sport e per questo dobbiamo andare avanti. In ogni caso il nostro obiettivo sarà quello di riscattare la partita dell’andata e la Coppa Italia di quest’anno».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs FC Barcelona, mercoledì 25 febbraio ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna)

ARBITRI: Emin Mogulkoc, Joseph Bissang, Arturas Sukys.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Alessandro Pajola e Daniel Hackett.

