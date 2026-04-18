Calciomercato Bologna: Caprile è una reale possibilità per l’anno prossimo?

Salutata l’Europa League, rimane da portare in porto (scusate il gioco di parole) il campionato. Ma il Bologna sta, contemporaneamente, ragionando anche per il proprio futuro. Nel futuro c’è anche il calciomercato, dove il Bologna è consapevole di dover intervenire in più ruoli (e forse anche in panchina). Tra questi, anche la porta? Negli ultimi giorni anche i Rossoblù sembrano essersi interessati a Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari, ma la concorrenza sembra essere molto folta.

Calciomercato Bologna: occhi su Caprile…

È Nicolo Schira, giornalista esperto di calciomercato, a rilanciare la notizia sul suo profilo X: il Bologna, nelle vesti di Giovanni Sartori, avrebbe messo gli occhi su Elia Caprile, portiere del Cagliari. Il dirigente Rossoblù, negli ultimi mesi, è stato più volte a visionare la squadra sarda anche e soprattutto per altri giocatori, ma evidentemente non sono passate in secondo piano le prestazioni dell’estremo difensore della squadra di mister Pisacane.

Non è un mistero che Caprile sia uno dei portieri più in vista della Serie A, e di come piaccia eccome per la sua affidabilità tra i pali, il quale è stata più volte decisiva per il Cagliari. Non cambierebbero i colori per lui, da Rossoblù a Rossoblù. Cambierebbe però lo status, probabilmente: il Bologna in questi anni ha lottato e giocato in Europa, e lo farebbe anche nella prossima stagione presumibilmente. Farlo con un portiere come Caprile certamente alzerebbe il livello.

…ma non solo i loro

Perché alzerebbe il livello? Perché Elia Caprile è un po’ sulla bocca di tutti. Anche dei club al vertice della classifica, come l’Inter, che con tutta probabilità andrà sul mercato anch’essa per un portiere. Non solo: lo farà anche la Juventus, e probabilmente farà un sondaggio anche per il nativo di Verona. Insomma solo due nomi di squadre con cui se la dovranno vedere i Rossoblù nel caso, senza contare, magari, altri ribaltoni da qui a giugno e un’asta che, presumibilmente, si accenderà su Caprile.

Ma il calciomercato del Bologna, con o senza Europa, dovrà essere improntato – come citato prima – a lottare per rimanere tra le prime della classe, tra coloro che si giocano l’accesso alle competizioni europee. Con il futuro di Lukasz Skorupski ancora da definire, tra gli infortuni di questa stagione e le volontà del giocatore, un Elia Caprile tra i nomi seguiti dalla dirigenza fa capire che le volontà sono esattamente quelle.

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