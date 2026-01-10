Jakovljevic: «Contro Venezia servirà una prova di squadra di altissimo livello»

La Virtus Olidata Bologna si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative del girone di andata. Domani, Domenica 11 gennaio alle 18.30, al Taliercio di Mestre, le V Nere sfideranno l’Umana Reyer Venezia in un match di grande rilevanza per la classifica e per il morale. La gara, valida come ultimo turno del girone di andata, metterà di fronte due squadre con ambizioni importanti e identità ben definite.

Venezia arriva all’appuntamento forte di un attacco tra i più prolifici del campionato, mentre la Virtus dovrà fare i conti con le assenze di Aliou Diarra e Luca Vildoza. La partita sarà trasmessa in diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno e sarà diretta dagli arbitri Giovannetti, Bartolomeo e Lucotti.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia del confronto, l’assistente allenatore bianconero Nenad Jakovljevic ha analizzato le principali insidie della sfida, sottolineando l’importanza dell’approccio difensivo e della prova collettiva.

«L’ultima gara del girone di andata sarà per noi una gara molto delicata e difficile in quanto avremo di fronte una squadra che fino ad adesso ha dimostrato di avere uno dei migliori attacchi del campionato, come dimostrano i numeri. Venezia è prima per punti segnati e per assist, oltre ad avere una percentuale molto alta sia nei tri da due punti che nelle conclusioni dall’arco. Pur avendo cambiato tanti giocatori rispetto alla scorsa stagione, coach Spahija ha mantenuto un’identità soprattutto offensiva molto chiara e consolidata. A maggior ragione contro una squadra del genere, il nostro approccio difensivo sarà fondamentale: sarà necessario fermare la loro transizione, che permette alla Reyer di creare tiri nei primi secondi del possesso. Avremo bisogno di una prova di squadra di alto livello sia difensivamente ma anche nella metà campo offensiva, per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata».

