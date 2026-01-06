La Preview di Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas

La ventesima giornata di EuroLega, prima del girone di ritorno, mette di fronte la Virtus Bologna e lo Zalgiris Kaunas in un match dal peso specifico importante per entrambe. Si gioca questa sera alle 20.30 alla Virtus Arena, dove le Vu Nere tornano a respirare aria europea dopo un weekend di pausa forzata, a causa del forfait di Trapani che ha dato modo a Pajola e compagni di riposare, ottenendo comunque la vittoria in LBA per 20-0 a tavolino.

La vittoria contro Milano nel derby di EuroLega ha rappresentato molto più di due punti: è stata una dichiarazione d’identità, arrivata nel pieno dell’emergenza e davanti a oltre diecimila tifosi. Ora serve continuità, perché l’EuroLega non concede pause e ogni gara interna può fare la differenza in ottica classifica.

IL PUNTO SULLA VIRTUS.

La serata contro l’Olimpia resterà una delle immagini simbolo della stagione bianconera. Senza il miglior realizzatore e senza alcun centro di ruolo, la Virtus ha saputo ribaltare una partita che sembrava segnata, trasformando difficoltà e limiti in energia pura. Il secondo tempo contro Milano è stato un manifesto del basket di Dusko Ivanovic: intensità difensiva, aggressività sulle linee di passaggio e un attacco fluido, in cui Morgan e Alston hanno trovato canestri pesanti, ma dove il vero salto di qualità è arrivato dietro, con Hackett, Pajola, Jallow e Vildoza a mordere ogni possesso.

Il giro di boa dell’EuroLega racconta di una Virtus a quota nove vittorie, tante quante quelle conquistate nell’intera scorsa stagione. Un dato che certifica il valore di un progetto costruito con idee chiare e grande coesione. Il rinvio della gara di campionato contro gli Shark ha inoltre regalato un recupero di energie prezioso, considerando le rotazioni ridottissime viste contro Milano. L’infermeria resta un tema centrale, ma l’approccio collettivo mostrato finora permette alla Virtus di presentarsi a questa sfida con fiducia. I ritorni di Carsen Edwards e Alen Smailagic sono importantissimi per le V Nere, che dovranno però ancora fare a meno dei due centri, Momo Diouf e Aliou Diarra, ancora fermi ai box.

L’AVVERSARIO DI OGGI: ZALGIRIS KAUNAS. Lo Zalgiris arriva a Bologna con numeri offensivi solidi e un’identità ben definita. La squadra lituana viaggia a 87.2 punti di media, con ottime percentuali dal campo e una distribuzione equilibrata delle responsabilità. Il motore è il reparto esterni: Sylvain Francisco è il faro creativo, capace di segnare e soprattutto di coinvolgere i compagni (quasi 7 assist di media), mentre Nigel Williams-Goss garantisce ordine, esperienza e pericolosità su entrambi i lati del campo. Sotto canestro Kaunas può contare sulla fisicità e l’efficienza di Moses Wright e sulla versatilità di Tubelis, lunghi capaci di correre il campo e punire le rotazioni difensive. Attenzione anche agli esterni tiratori come Sleva e Ulanovas, giocatori che sanno colpire nei momenti chiave. Per la Virtus sarà fondamentale pareggiare l’impatto fisico e tenere alta l’intensità difensiva, trasformando ancora una volta la Virtus Arena in un fattore decisivo.

