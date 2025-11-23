La Preview di Pallacanestro Cantù – Virtus Olidata Bologna

Questo pomeriggio, palla a due alle ore 19.00, la Pallacanestro Cantù ospiterà la Virtus Olidata Bologna per la 168ª sfida tra le due società in Serie A. La gara arriva dopo un momento altalenante per i lombardi, reduci dalla sconfitta nel derby di Varese, mentre la Virtus Olidata Bologna arriva in Lombardia con il morale alto grazie al successo in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv (99-89) e alla vittoria in campionato a Treviso.

La sfida sarà trasmessa in diretta su LBATV, con gli arbitri Tolga Sahin, Daniele Valleriani e Antonio Bartolomeo designati per dirigere l’incontro.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA: SOLIDITA’ E TALENTO INTERNAZIONALE.

La Virtus Bologna arriva a Cantù dopo aver confermato la propria forza in Eurolega, vincendo 99-89 contro il Maccabi Tel Aviv con un grande Carsen Edwards, autore di 26 punti e protagonista insieme a Vildoza, Morgan, Momo Diouf e Alston Jr.

L’allenatore Dusko Ivanovic ha elogiato la capacità della squadra di trovare soluzioni offensive e difensive efficaci, sottolineando l’importanza del gioco di squadra e la continuità nelle prestazioni. Nonostante le assenze di Brandon Taylor e Alen Smailagic, la Virtus punta a confermare la propria leadership in campionato sfruttando la profondità del roster e l’esperienza dei propri giocatori chiave.

L’AVVERSARIO DI OGGI: LA PALLACANESTRO CANTU’.

Cantù, dopo il ko di Varese, si affida alla forza del PalaDesio e alla capacità dei singoli di incidere sul risultato. Xavier Sneed guida i lombardi con una media di 13,8 punti e 5,1 rimbalzi, seguito da Jacob Gilyard (13,4 punti e 5 assist) e Giordano Bortolani (10,6 punti con ottima percentuale dal campo, 61,5%).

Importante il contributo di Oumar Ballo (8,8 rimbalzi totali) e Ife Joshua Ajayi (7,8 punti e 4,4 rimbalzi), mentre Riccardo Moraschini e Andrea De Nicolao offrono esperienza e supporto in cabina di regia. La sfida con Bologna metterà alla prova la capacità dei canturini di capitalizzare il fattore campo e contenere l’attacco dei bianconeri, pronti a sfruttare le proprie stelle per consolidare la striscia positiva.

